Puma grasuje pod Ciechanowem. Starostwo apeluje do mieszkańców o ostrożność

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ostrzega przed pumą

Niepokojący komunikat został opublikowany na oficjalnym profilu facebookowym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Urzędnicy informują, że na terenie powiatu widziana była puma. I chociaż informacje o egzotycznych kotach w polskich lasach często traktowane są jako wakacyjne legendy miejskie, w tym przypadku sprawa wygląda poważnie, ponieważ w sprawę zaangażowały się lokalne władze, które wydały stosowne komunikaty ostrzegawcze.

Zagrożenie dotyczy głównie następujących miejscowości:

okolice sołectw Osiek-Wólka,

Osiek-Aleksandrowo,

Osiek Górny

oraz Stare Garnowo.

Tożsame ostrzeżenie wystosował także Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, na którego terenie znajdują się wymienione wsie.

Co robić w przypadku spotkania z pumą?

Lokalne władze mocno apelują do mieszkańców wymienionych rejonów o zachowanie maksymalnej ostrożności i rozwagi.

Urzędnicy rekomendują:

całkowite zrezygnowanie ze spacerów po lasach i terenach gęsto zalesionych w miejscach, w których wcześniej zauważono egzotycznego drapieżnika,

w miejscach, w których wcześniej zauważono egzotycznego drapieżnika, zwracanie bacznej uwagi na otoczenie podczas poruszania się po okolicy,

pilnowanie dzieci i niepozostawianie ich bez opieki na zewnątrz na terenach potencjalnego występowania wielkiego kota,

na zewnątrz na terenach potencjalnego występowania wielkiego kota, pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do zwierzęcia, absolutnie zabronione są także jakiekolwiek próby łapania go lub straszenia.

Jeżeli ktokolwiek zauważy pumę lub znajdzie się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia z jej strony, powinien natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Puma zbiegła z nielegalnej hodowli?

Puma to przedstawiciel rodziny kotowatych. W środowisku naturalnym drapieżniki te zamieszkują wyłącznie tereny Ameryki Północnej i Południowej. Długość ciała tych zwierząt dochodzi do 155 centymetrów (nie licząc długiego ogona). Dorosłe samice potrafią ważyć do 50 kilogramów, podczas gdy masa samców nierzadko sięga około 70 kilogramów.

Z uwagi na swoje gabaryty i drapieżny instynkt, pumy stanowią realne zagrożenie dla ludzi. Wprawdzie w swoich naturalnych siedliskach starają się omijać człowieka, a przypadki ataków należą do rzadkości, to jednak zaskoczone, ranne lub chore zwierzę może zaatakować w akcie samoobrony.

W przeszłości w naszym kraju dochodziło już do sytuacji, w których pumy uciekały na wolność - zazwyczaj dotyczyło to zwierząt, które wymknęły się z prywatnych, nieposiadających stosownych zezwoleń hodowli egzotycznych zwierząt.

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