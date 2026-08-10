Groźny pożar pod Warszawą. Z ogniem walczą dziesiątki strażaków

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-10 13:33

W Piastowie pod Warszawą wybuchł groźny pożar domu jednorodzinnego z częścią usługową. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Jak ustalił Super Express, obecnie z żywiołem walczy ponad 40 strażaków. Kłęby gęstego, czarnego dymu widać z kilku kilometrów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar pod Warszawą. Czarny dym widać z kilometrów

Do pożaru doszło w domu jednorodzinnym przy ul. Ogrodowej w podwarszawskim Piastowie. Ogień objął również część usługową oraz składową obiektu.

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze o godz. 8.16. Do walki z ogniem skierowano aż 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, czyli ponad 40 strażaków.

- Prowadzimy działania gaśnicze z zewnątrz. Ogień nie został jeszcze ugaszony - informuje mł. kpt. Michał Składanowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie. - Pożarem objęty jest budynek o wymiarach około 20 na 15 metrów i wysokości około 5 metrów. Obiekt ma kształt litery L, co utrudnia prowadzenie działań gaśniczych.

Jak przekazują służby, zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie konstrukcje zostało już zażegnane.

Ludzie musieli się ewakuować

W chwili pojawienia się ognia w domu nikogo nie było. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej z pobliskich budynków ewakuowały się trzy osoby. Nikomu nic się nie stało.

Gdy strażacy uporają się z pożarem, na teren pogorzeliska najpewniej wejdą policjanci. Wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa będą ustalać przyczyny zdarzenia.

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny
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