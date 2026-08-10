Dramat w Kolumbii! Potężne trzęsienie ziemi, dziesiątki zabitych i zgliszcza

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-10 19:15

W poniedziałek zachodnią Kolumbię nawiedziło najsilniejsze od dekady trzęsienie ziemi. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 spowodowały zawalenie się dziesiątek budynków. Niestety, bilans ofiar śmiertelnych jest tragiczny.

Tragiczne informacje napływają z Kolumbii, gdzie w poniedziałek rano doszło do potężnego trzęsienia ziemi. Jak informują lokalne władze, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 111. Wstrząsy miały magnitudę 7,4 i były odczuwalne w całym regionie. W wielu miastach doszło do zawalenia się budynków, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie.

Tragiczny bilans rośnie. Gdzie sytuacja jest najgorsza?

Lokalne władze na bieżąco aktualizują dane dotyczące ofiar. Początkowo informowano o 20 ofiarach śmiertelnych, jednak bilans ten dramatycznie wzrósł. Obecnie wiadomo, że zginęło co najmniej 111 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w departamencie Valle de Cauca, gdzie życie straciło 27 osób. To właśnie tam znajduje się Cali, trzecie co do wielkości miasto Kolumbii. Ponadto, potwierdzono śmierć 18 osób w mieście Pereira oraz dwóch w Manizales.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi od dekady

Według krajowych służb geologicznych, było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w ciągu ostatniej dekady. Do wstrząsów doszło o godzinie 7:34 czasu lokalnego (14:34 w Polsce). Ognisko trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości około 100 km pod ziemią w miejscowości San Jose del Palmar, w departamencie Choco, około 280 km na zachód od stolicy kraju, Bogoty.

Akcja ratunkowa i groźba wstrząsów wtórnych

W miastach dotkniętych kataklizmem, takich jak Pereira, Quibdo, Cali i Manizales, zawaliły się dziesiątki budynków. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Mieszkańcy wraz z ekipami przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Władze jednocześnie ostrzegają przed możliwymi wstrząsami wtórnymi. Jak poinformowały służby geologiczne, do tej pory odnotowano dwa wstrząsy wtórne o magnitudzie 2,8 i 4,8.

Wstrząsy odczuwalne poza granicami Kolumbii

Siła wstrząsów była tak duża, że odczuli je również mieszkańcy sąsiednich krajów. Jak podają media, drgania były odczuwalne w Panamie, Ekwadorze i Wenezueli. Warto przypomnieć, że ten ostatni kraj w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi, w którym zginęło co najmniej 6 tys. osób.

Mężczyźni na gruzach zawalonego budynku w Kolumbii. O skutkach trzęsienia ziemi przeczytasz na SE.
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