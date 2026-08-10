Żar leje się z nieba w 2026! Ponad 30 krajów pobiło historyczne rekordy temperatur

Rekordowe temperatury w Europie. Miliony mieszkańców zmagały się z upałami

Z analizy AFP, przygotowanej na podstawie danych europejskiego programu Copernicus, wynika, że około 120 mln mieszkańców Europy żyje na terenach, gdzie padły lipcowe rekordy temperatur. Szczególnie mocno upały dały się we znaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii, Francji oraz Hiszpanii.

We Francji temperatury były o 3,8 st. C wyższe od średniej z lat 1991-2020. Upałom towarzyszyła dotkliwa susza, która zarówno we Francji, jak i w Hiszpanii sprzyjała rozprzestrzenianiu się ogromnych pożarów. Pod koniec lipca żywioł objął niemal 42 tys. hektarów w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji, a ponad 220 tys. osób musiało opuścić zagrożone tereny.

Ponad 45 stopni w Hiszpanii. Padały kolejne rekordy

Hiszpańska agencja meteorologiczna Aemet podała, że lipiec 2026 roku był w kraju jednocześnie najcieplejszy i najbardziej suchy od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku. Średnia temperatura osiągnęła 25,7 st. C, przekraczając normę o 2,6 st. C. Ekstremalnym warunkom towarzyszyły pożary. W prowincji Avila w pobliżu Madrytu ogień pochłonął prawie 44 tys. hektarów, co uczyniło go największym pożarem w najnowszej historii kraju.

Rekordowe wartości pojawiły się również w Europie Środkowej. Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny poinformował, że w Dolnych Plachtincach na południu Słowacji temperatura wzrosła do 42,2 st. C. Tego samego dnia na Węgrzech termometry pokazały 41,6 st. C.

Bardzo wysokie temperatury notowano także na zachodzie kontynentu. Tegoroczne maksimum w Wielkiej Brytanii wyniosło 38 st. C i zostało zarejestrowane 28 czerwca w Lingwood. We francuskim Saintes temperatura doszła do 42 st. C. Jeszcze większy skwar panował w Hiszpanii – na początku lipca w La Pobla Llarga w Walencji termometry wskazały aż 45,5 st. C, najwięcej w tym kraju od początku roku.

Rekordowy żar także w Afryce i Ameryce. Rośnie obawa o dostęp do żywności

Z około 900 mln osób, które według szacunków AFP znalazły się na terenach dotkniętych rekordowym ciepłem, blisko 400 mln mieszka w Afryce. Szczególnie trudna sytuacja panowała w Sahelu, gdzie lipcowe rekordy zostały pobite w dziesięciu państwach. Na liście znalazły się m.in. Mauretania, Niger, Burkina Faso, Sudan, Kenia oraz Etiopia.

Ekstremalne temperatury wystąpiły również w Ameryce Środkowej i na północy Ameryki Południowej. Dodatkowym czynnikiem potęgującym upały jest El Niño, które rozpoczęło się w czerwcu i według prognoz ma osiągnąć największą intensywność pod koniec roku.

Na obszarze rozciągającym się od Meksyku po północną Brazylię około 110 mln mieszkańców doświadczyło najgorętszego lipca w historii pomiarów. W Salwadorze, Nikaragui i Hondurasie miesięczne rekordy padały zarówno w czerwcu, jak i lipcu. Państwa te znajdują się w tzw. suchym korytarzu, dlatego ekstremalne temperatury zwiększają również ryzyko pogłębienia problemów z dostępem do żywności.

Światowy Program Żywnościowy ONZ przewiduje, że to właśnie Ameryka Środkowa może szczególnie mocno odczuć pogorszenie bezpieczeństwa żywnościowego. Według prognoz WFP, obejmujących również Karaiby, do końca 2027 roku problem ten może dotknąć dodatkowych 16 mln osób.

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