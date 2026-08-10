Martwa studentka znaleziona w akademiku. Wcześniej przyjęła zastrzyk na odchudzanie

Tragiczna śmierć 19-letniej studentki w Londynie rzuca cień na stosowanie popularnych leków na odchudzanie.

Młoda kobieta, która nie cierpiała na otyłość, przyjęła tirzepatyd, a sekcja zwłok wykazała śmiertelne powiązanie z wrodzoną wadą serca.

Odkryj, jak interakcja leku z ukrytą chorobą mogła doprowadzić do zgonu i jakie ostrzeżenie płynie z tego dramatu.

Młoda studentka znaleziona martwa

Do tej wielkiej tragedii doszło we wrześniu ubiegłego roku. 19-letnia Josephine, pochodząca z Kalifornii, a studiująca na drugim roku prawa w Londynie, została znaleziona martwa w swoim pokoju w akademiku. "Lekarz z Kalifornii przepisał jej tirzepatyd, a pustą fiolkę po tym popularnym leku na odchudzanie znaleźli pracownicy uniwersytetu" - przypomina "New York Post". Młoda kobieta nie walczyła jednak z otyłością, miała jedynie nadwagę.

Zabił ją lek na otyłość?

W dniu, w którym przyjęła zastrzyk, zadzwoniła do swojej rodziny. Rodzicom i siostrze skarżyła się, że odczuwa nudności i męczą ją wymioty. Jej siostra postanowiła wezwać do niej prywatnego lekarza, by podał jej kroplówkę, Josephine jednak przestała odbierać telefony od rodziny. Wtedy bliscy powiadomili władze uczelni i kampusu. "Pracownicy ochrony i pielęgniarka znaleźli ją leżącą na podłodze w łazience" - czytamy. Niedługo później ratownik medyczny stwierdził zgon dziewczyny.

"Sekcja zwłok przeprowadzona przez patologa Alana Batesa wykazała, że ​​Josephine miała wrodzoną wadę serca, która może powodować arytmię. Wymioty wywołane tirzepatydem mogą powodować hipoglikemię, a w konsekwencji zaburzenia równowagi elektrolitowej, co może skutkować niebezpieczną arytmią. Śledztwo wykazało, że stres spowodowany tym zachwianiem równowagi mógł pogorszyć stan jej serca" - cytuje "NYP".