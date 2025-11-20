Joanna Krupa została przyłapana w objęciach polityka PiS. Gwiazda TVN przerwała milczenie

Kilka tygodni temu Joanna Krupa oraz Dominik Tarczyński zostali przyłapani na wspólnej imprezie. Gwiazda TVN oraz europoseł PiS nie szczędzili sobie czułych gestów. Ich spotkanie wywołało falę komentarzy. Sami zainteresowani do tej pory milczeli jak zaklęci. Podczas finału "Top Model" modelka została wprost zapytana o relację z kontrowersyjnym politykiem.

Joanna Krupa i Dominik Tarczyński przyłapani na czułościach

Joanna Krupa (46 l.) od lat jest jedną z największych gwiazd TVN. Piękna modelka w młodości wyjechała do Stanów Zjednoczonych i to tam stawiała pierwsze kroki w świecie modelingu. Odnosiła już spore sukcesy, gdy w 2010 roku dołączyła do ekipy "Top Model". To właśnie ten program sprawił, że zrobiło się o niej głośno również i w Polsce.

Modelka nie kryje się ze swoimi poglądami. Jest osobą wierzącą, ale aktywnie działa społeczność LGBT i walczy o prawa człowieka oraz zwierząt. Nic więc dziwnego, że gdy kilka tygodni temu została przyłapana na czułościach z Dominkiem Tarczyńskim (46 l.), w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości znany jest z kontrowersyjnych poglądów. Zasłynął m.in. z wystąpień o egzorcyzmach czy pokazaniem się w płaszczu z futrem jenota. Do tego wielokrotnie krytykował TVN, nazywał ją tubą propagandową Donalda Tuska oraz domagał się odebrania jej koncesji. A jednak udało mu się znaleźć wspólny język z Joanną Krupą.

Joanna Krupa o relacji z kontrowersyjnym politykiem. Wymowne słowa

Pod koniec września wybrali się do jednej z warszawskich restauracji. Para czuła się w swoim towarzystwie bardzo dobrze. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że para była sobą mocno pochłonięta. Tarczyński obejmował Krupę w pasie, głaskał ją po włosach i pochylał się w jej stronę. Z kolei gwieździe "Top Model" uśmiech nie schodził z twarzy.

Ich wspólne wyjście wywołało poruszenie nie tylko w sieci, ale i w TVN-ie. Mówiło się nawet, że przyszłość Krupy w "Top Model" stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, jak potoczyły się rozmowy modelki z pracodawcą. Do tej pory nie wypowiadała się na temat relacji z politykiem. Tarczyński w wiadomości przesłanej redakcji "Faktu" stwierdził krótko: "to nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało".

W środę wieczorem odbył się finał 14. edycji "Top Model", w którym brała udział i Joanna Kupa. Po zakończeniu odcinka chętnie rozmawiała z mediami. Dziennikarka portalu JastąbPost zapytała ją o pamiętne wyjście. Modelka udzieliła dość lakonicznej odpowiedzi i szybko zmieniła temat.

Dla mnie to nie jest w ogóle temat. Ja jestem osobą, która jak ma coś do powiedzenia, to powiem. A na ten temat nie mam do powiedzenia nic. [...] Mam różnych przyjaciół, mam różnych ludzi w swoim życiu i tyle. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że jestem dumna z mojej córeczki. Możemy na temat mojej córeczki rozmawiać - powiedziała Krupa.

Z kolei w rozmowie z portalem Plejada stwierdziła, że ona nigdy nie przejmuje się plotkami oraz tym, co się pisze na jej temat.

Machnę ręką i jak mam coś do powiedzenia, to powiem, jak nie, to nie ma tematu - podsumowała.

