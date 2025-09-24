Joanna Krupa straci pracę w Top Model?! Tulenie z Tarczyńskim może jej zaszkodzić. Gorąco w TVN

Joanna Krupa i Dominik Tarczyński zostali przyłapani na wspólnej kolacji w jednej z restauracji w Warszawie. Były śmiechy, frykasy i dokazywanie, a nawet... przytulanki. Wiele osób jest zaskoczonych, ponieważ gwiazda od lat jest związana ze stacją TVN i między innymi programem "Top Model". Stacją, z którą europoseł Prawa i Sprawiedliwości od dawna "walczy". Tarczyński wielokrotnie krytykował TVN, nazywał ją tubą propagandową Donalda Tuska oraz domagał się odebrania jej koncesji. Zdjęcia, na których widać polityka PiS gładzącego Krupę po włosach czy przytulającego jej głowę do swojego ramienia, mogą więc budzić zdziwienie i konsternację. Jak się okazuje, nie tylko w mediach społecznościowych, lecz i w samym TVN-ie.

- Było wielkie poruszenie. Nikt nie wiedział ani o tym spotkaniu, ani tym bardziej o tej znajomości - powiedziała osoba związana rzekomo z produkcją "Top Mode", w anonimowej rozmowie z dziennikarzem portalu Plejada.

Co ciekawe, brakuje głosów oburzenia i krytyki wobec pozostałych jurorów, chociażby Dawida Wolińskiego, który również był na spotkaniu z Dominikiem Tarczyńskim. Mimo różnic, zdawali się świetnie bawić. O Joannie Krupie huczy natomiast w TVN-ie, a nieoficjalnie mówi się, że jej przyszłość w programie może nawet stanąć pod znakiem zapytania. Szczegóły poniżej.

Joanna Krupa po rozwodzie próbuje ułożyć sobie życie na nowo. "Będzie musiała się wytłumaczyć"

Media spekulują, że relacja z Dominikiem Tarczyńskim może być próbą ułożenia sobie życia na nowo przez Joannę Krupę, która jakiś czas temu zakończyła swoje małżeństwo. Nie wiadomo jednak, czy nie jest to medialna nadinterpretacja. Sami zainteresowani albo w ogóle nie komentują sprawy, albo zasłaniają się tym, że to chcą chronić swoją prywatność.

- Stacja [TVN - red.] nie ma wątpliwości co do tego, że akurat w tym przypadku powinna zachować to dla siebie i nie pokazywać się z panem Tarczyńskim publicznie. (...) Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić. Pewne jest, że Joanna prędzej czy później zostanie przez kogoś przyciśnięta i będzie musiała się wytłumaczyć - twierdzi anonimowy informator Plejady.

Nie wiadomo, czy Joanna Krupa rzeczywiście musi obawiać się jakichkolwiek konsekwencji związanych ze znajomością z europosłem PiS, czy może to tylko przesadzone plotki i dywagacje serwisów plotkarskich. W "Super Expressie" z pewnością będziemy się temu przyglądać.

