Cekinowa petarda! Stylizacja Joanny Krupy z finału "Top Model" robi furorę

Kolejna odsłona "Top Model" dobiegła końca, zostawiając widzów z emocjami, sporami i komentarzami, które jak zwykle towarzyszą każdej tego typu produkcji. Tegoroczna edycja również dostarczyła sporo kontrowersji - część publiczności narzekała, że twórcy zbyt mocno skupiają się na prywatnych przeżyciach uczestników zamiast na stricte modowych aspektach show. Mimo tego zainteresowanie finałem było ogromne! Wieczór finałowy tradycyjnie zamieniono w efektowną galę na żywo, z pokazami mody, występami i pełnym przepychu czerwonym dywanem. Na nim nie mogło zabraknąć największej gwiazdy wieczoru - Joanny Krupy, która zaprezentowała się w niecodziennej stylizacji.

Joanna Krupa zachwyciła na finale "Top Model"

Joanna Krupa, która od lat jest twarzą i gospodynią "Top Model", jak zawsze przyciągnęła spojrzenia zgromadzonych na imprezie fotoreporterów oraz fanów. Modelka pojawiła się w stylizacji, która idealnie wpisywała się w klimat wielkiego finału! Tego wieczoru postawiła na długą, srebrną suknię mieniącą się tysiącami cekinów.

Największe wrażenie zrobiły jednak rękawy, obszerne, misternie ułożone falbany z połyskującego materiału, przywodzące na myśl projekty rodem z pokazów największych domów mody. Stylizacja podkreśliła futurystyczny charakter wydarzenia i nadała Krupie niemal teatralny look. Nie jest tajemnicą, że modelka słynie z odważnych wyborów modowych, jednak tym razem poprzeczkę postawiła wyjątkowo wysoko! Żaden z gości nie był ubrany tak, jak ona.

Stylizacja Joanny Krupy pochodzi od projektanta (Walter Mendez Atelier), którego uwielbiają największe światowe gwiazdy, m.in. Jennifer Lopez czy siostry Kardashian. To właśnie one najczęściej sięgają po jego spektakularne, błyszczące kreacje na czerwone dywany.

Na miejscu pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu, jednak to właśnie Krupa najczęściej przyciągała obiektywy. Trzeba przyznać, że jej look był jednym z najbardziej dopracowanych. Nic dziwnego, dla prowadzącej ten wieczór to nie tylko zakończenie sezonu, ale również okazja, by podkreślić swoją rangę jako jednej z ikon polskich programów modowych

