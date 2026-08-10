Michał Wiśniewski wróci do sądu?! Wpłynął wniosek o kasację wyroku!

Michał Wiśniewki: Sąd Apelacyjny wydał wyrok uniewinniający

W październiku 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Michała Wiśniewskiego (53 l.) na karę roku i sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia, 80 tysięcy złotych grzywny oraz pokrycie kosztów sądowych. Uznany został on winnym za wyłudzenie w 2006 roku pożyczki w kwocie 2,8 miliona złotych ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Według prokuratury muzyk złożył "nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyży".

Michał Wiśniewski skorzystał z prawa do apelacji i w maju sprawa ponownie trafiła na wokandę. 27 maja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, na której muzyk pojawił się razem ze swoimi obrońcami. Prawnicy gwiazdora liczyli na całkowite uniewinnienie. Ich zdaniem sąd pierwszej instancji popełnił poważne błędy w ocenie dowodów. Sam Wiśniewski nie ukrywał, że ma już dość ciągnącej się latami batalii. Sądowa przeprawa ciągnęła się pięć lat.

Zobacz również: Michał Wiśniewski nie krył emocji po usłyszeniu wyroku. Teraz będzie domagał się odszkodowania?!

Michał Wiśniewski wróci do sądu? Prokuratura nie odpuszcza

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok uniewinniający i całkowicie oczyścił Michała Wiśniewskiego z zarzutów. Lider Ich Troje nie krył emocji. Jednak wiele wskazuje na to, że nie jest to koniec sprawy. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga złożyła bowiem wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. Według śledczych Sąd Apelacyjny pominął kluczowe dowody.

Sąd apelacyjny pominął kluczowe, obciążające dowody, które zgromadziła prokuratura. W toku postępowania sąd nie wyjaśnił też, jakie konkretnie błędy popełnił sąd I instancji, skazując oskarżonego na więzienie, jak również nie wykazał, dlaczego uznał za zasadne argumenty obrony - przekazała "Wyborczej" prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Zobacz również: Michał Wiśniewski zmienił wyznanie. Tak dzisiaj mówi o swojej wierze i religii "z wyboru"

17

Ich Troje czy Ranczo? Dopasuj cytat piosenki do konkretnego artysty! Pytanie 1 z 13 Powtórzyć Tobie jeszcze raz to, co wtedy Ich Troje Ranczo Następne pytanie