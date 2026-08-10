Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą

Iga Cembrzyńska zaczęła rozwijać swoją karierę już na studiach

Legendarna aktorka, piosenkarka, scenarzystka, reżyserka i kompozytorka zaledwie 2 lipca obchodziła swoje 87. urodziny. Przykrą wiadomość o śmierci Igi Cembrzyńskiej przekazał duchowny i przyjaciel artystów ks. Andrzej Luter. Informacja pojawiła się również w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej. Aktorka zmarła 30 lipca.

Iga Cembrzyńska, a właściwie Maria Elżbieta Cembrzyńska, była jedną z najbardziej cenionych i szanowanych artystek w kraju. Podczas studiów aktorskich przyjęła przydomek "Iga" po aktorce Idze Mayr. Jeszcze jako studentka zaczęła pojawiać się w różnych projektach artystycznych. Równocześnie rozwijała się jako piosenkarka i aktorka. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1964 roku filmem " Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Hasa.

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Iga Cembrzyńska była z mężem do samego końca

Zawodowo i prywatnie związana była z reżyserem i scenarzystą Andrzejem Kondratiukiem. Zagrała u niego m.in. w kultowej "Hydrozagadce", a scena otwarcia z jej udziałem przeszła do historii rodzimego kina. Na początku lat 80, po niemal dekadzie związku, Cembrzyńska i Kondratiuk pobrali się. Byli razem do śmierci reżysera w 2016 roku.

Ostatnie lata nie były dla niej łatwe. Po śmierci Andrzeja Kondratiuka w 2016 r. zmagała się z problemami zdrowotnymi i coraz rzadziej pojawiała się publicznie. Trzy lata po odejściu męża pochowała szwagra. Z Januszem Kondratiukiem łączyła ją bliska relacja. Po tym zamieszkała razem ze swoją szwagierką, Beatą Kondratiuk, na Kaszubach. Kobiety również łączyła bardzo bliska więź.

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Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Rodzina ma prośbę do żałobników

Kilka dni temu przekazano pierwsze informacje dotyczące pogrzebu. Ceremonia pożegnania gwiazdy odbędzie się 17 sierpnia w Warszawie. O godzinie 11:00 rozpocznie się msza w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po jej zakończeniu kondukt żałobny uda się na Powązki Wojskowe, gdzie Iga Cembrzyńska zostanie pochowana w rodzinnym grobie obok swojego męża Andrzeja Kondratiuka i jego brata Janusza.

Na tydzień przed pogrzebem rodzina aktorki zwróciła się z prośbą do osób chcących uczestniczyć w pogrzebie. Jak informuje portal Film Polski, proszą, by zamiast kwiatów przekazać darowiznę na rzecz Puckiego Hospicjum pw. Ojca Pio, założonego przez ks. Jana Kaczkowskiego.

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