Kasia Tusk pokazała swoje córki! Stylizacje dziewczynek już teraz robią wrażenie

Kasia Tusk udostępniła rzadkie zdjęcia swoich córek z rodzinnego wyjazdu do Francji. Jest to istotne, ponieważ blogerka zazwyczaj konsekwentnie chroni prywatność swoich dzieci, nie pokazując ich w mediach społecznościowych.

Mimo publikacji, Tusk zachowała zasady ochrony prywatności swoich córek. Dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu, co uniemożliwia ich rozpoznanie, co podkreśla jej dbałość o ich tożsamość.

Oprócz zdjęć, Kasia Tusk podzieliła się również zabawną anegdotą z rozmowy z córkami. Ten osobisty akcent dodał głębi relacji z wyjazdu i spotkał się z pozytywnym odbiorem internautów.

Kasia Tusk od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim świecie mediów społecznościowych, szczególnie w obszarze mody i stylu życia. Jako założycielka i autorka bloga „Make Life Easier”, wypracowała charakterystyczny wizerunek, łączący treści poświęcone modzie, aranżacji wnętrz, urodzie oraz codziennym rytuałom. Jej działalność obejmuje również publikacje książkowe, skupiające się na idei życiowego balansu. Mimo aktywnej obecności w internecie, 38-letnia blogerka wyraźnie oddziela swoją działalność zawodową od życia prywatnego. Szczególnie restrykcyjnie podchodzi do kwestii publikowania wizerunku swoich dzieci, dbając o to, by pozostawały one nierozpoznawalne w przestrzeni publicznej.

Rodzinny wyjazd do Francji

W ostatnim czasie Kasia Tusk zdecydowała się na niewielki odstępstwo od swojej zasady, publikując serię zdjęć z rodzinnej podróży do Francji. Wśród nich znalazły się ujęcia przedstawiające jej córki, Liliannę i Marię. Wizyta w Fondation Maeght, renomowanym francuskim muzeum sztuki współczesnej, stała się tłem dla tych rzadkich kadrów. Co istotne, blogerka konsekwentnie przestrzegała zasad ochrony prywatności, fotografując dziewczynki w taki sposób, aby ich twarze nie były widoczne – na zdjęciach pojawiają się od tyłu.

Na opublikowanych fotografiach, oprócz artystycznego otoczenia muzeum, uwagę przyciągnęły również letnie stylizacje dziewczynek. Jedna z córek miała na sobie białą, ażurową sukienkę, podczas gdy druga prezentowała się w kreacji w drobną niebiesko-białą kratkę, uzupełnioną o niewielką torebkę. Choć estetyka i detale odgrywają kluczową rolę w publikacjach Kasi Tusk, tym razem głównym przesłaniem było pokazanie rodzinnego momentu, który zazwyczaj pozostaje poza zasięgiem publicznym. Zdjęcia, choć wpisujące się w charakter jej bloga, stanowiły unikatową okazję do zajrzenia w kulisy jej życia rodzinnego. Oprócz wizualnych relacji z muzeum, Kasia Tusk podzieliła się z obserwatorami również zabawnym fragmentem rozmowy ze swoimi córkami.

- Mamo, dajemy Ci dokładnie jedenaście minut na obejrzenie tej galerii i wszystkich dzieł Joana Miró, Caldera czy Kandinsky’ego. Czas start! Wykorzystaj ten czas mądrze, mamo - napisała.

Ta krótka wymiana zdań, dodając osobisty akcent do publikacji, pozwoliła na uchwycenie atmosfery wspólnego spędzania czasu. Cała publikacja, mimo swojej wyjątkowości, pozostała jednak oszczędna i zgodna z dotychczasowymi zasadami blogerki – twarze córek nie zostały ujawnione, a dziewczynki pojawiły się w kadrze jedynie od tyłu, podczas spaceru po terenie galerii, co spotkało się z pozytywnym odbiorem internautów, doceniających zarówno otwartość, jak i konsekwencję w ochronie prywatności.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniała Kasia Tusk:

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