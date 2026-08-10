Poważna dziennikarka zaszalała z kreacją. Dekolt Justyny Dobrosz-Oracz nie zostawia wiele wyobraźni

Justyna Dobrosz-Oracz pokazała na Instagramie swoją bardziej zmysłową stronę.

Dziennikarka postawiła na elegancką kreację z bardzo głębokim dekoltem.

Zdjęcie mocno kontrastuje z jej codziennym, poważnym wizerunkiem znanym z politycznego dziennikarstwa.

Justyna Dobrosz-Oracz w niecodziennym wydaniu

Na co dzień widzowie oglądają Justynę Dobrosz-Oracz przede wszystkim w zawodowym wydaniu. Mikrofon, dobrze skrojone marynarki, sejmowe korytarze, politycy i pytania zadawane bez zbędnych ceregieli – właśnie z takim wizerunkiem jest najmocniej kojarzona. Tym większe wrażenie może robić zdjęcie, które pojawiło się na jej instagramowym profilu.

Dziennikarka zaprezentowała się w eleganckiej kreacji, która mocno podkreśla sylwetkę. Najwięcej uwagi przyciąga jednak dekolt – głęboki, odważny i zdecydowanie daleki od zachowawczych stylizacji, w których zwykle można oglądać ją podczas pracy. To jedna z tych sytuacji, w których nie potrzeba przesadnych dodatków ani wymyślnych póz. Cały efekt robi sama sukienka i pewność siebie, z jaką Dobrosz-Oracz prezentuje się przed obiektywem.

Ten dekolt trudno przeoczyć

Trzeba przyznać, że dziennikarka postawiła na kreację, która nie należy do kategorii "bezpiecznych". Mocno wycięty dekolt natychmiast przykuwa uwagę i sprawia, że całość ma znacznie bardziej wieczorowy, zmysłowy charakter. Nie oznacza to jednak, że stylizacja ociera się o przesadę. Wręcz przeciwnie – całość pozostaje elegancka, a odważniejsze wycięcie jest po prostu jej najmocniejszym elementem. Dobrosz-Oracz pokazuje przy tym stronę, której telewidzowie zwykle nie mają okazji oglądać. Z jednej strony dziennikarka znana z poważnych politycznych tematów, z drugiej – kobieta, która poza kamerami i sejmowymi korytarzami najwyraźniej nie boi się bardziej efektownych stylizacji.

Poważna dziennikarka też może zaszaleć

Wizerunek osób związanych z politycznym dziennikarstwem często wydaje się bardzo przewidywalny – klasyczne marynarki, stonowane kolory, ubrania, które nie odciągają uwagi od rozmówcy i tematu. Dlatego właśnie takie zdjęcia potrafią wywołać znacznie większe poruszenie niż podobna kreacja pokazana przez gwiazdę show-biznesu. Justyna Dobrosz-Oracz udowadnia, że zawodowa powaga nie musi oznaczać rezygnacji z kobiecości. Gdy znika mikrofon i polityczne emocje, można pozwolić sobie na coś zdecydowanie mniej oficjalnego.

A ta kreacja? Delikatna z pewnością nie jest. Głęboki dekolt robi swoje i trudno udawać, że nie jest pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę. Jednocześnie dziennikarka wygląda swobodnie i pewnie – i chyba właśnie dlatego całość wypada bardziej efektownie niż prowokacyjnie.

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