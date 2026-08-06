6 sierpnia 2026 roku pod Pałacem Prezydenckim odbyła się oficjalna impreza podsumowująca rok prezydentury Karola Nawrockiego.

W ramach wydarzenia odbyła się debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, prof. Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza oraz występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła.

Pojawiła się także Marta Nawrocka, która miała na sobie kremową sukienkę i uczesane w kok włosy, co zostało porównane do jej wyglądu z dnia zaprzysiężenia męża.

6 sierpnia 2026 roku pod Pałacem Prezydenckim odbyła się oficjalna impreza poświęcona podsumowaniu roku prezydentury Karola Nawrockiego. Ustawiono specjalne trybuny dla publiczności, ustawiono także małą scenę, na której najpierw odbyła się debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, prof. Andrzeja Nowaka i publicysty Rafała Ziemkiewicza. Dyskusję moderowała zaś Dorota Gawryluk.

Po zakończeniu debaty przyszła pora na występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła, która odśpiewała hymn. Na tej części pojawili się Marta i Karol Nawroccy, którzy zajęli miejsca w pierwszym rzędzie.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Na tę szczególną okazję Marta Nawrocka wybrała prostą, kremową sukienkę o długości do połowy łydek i rękawkiem 3/4. Do tego dobrała pasujące kolorem buty. Uwagę zwracała także ozdoba na nadgarstku, czyli kwiat z delikatnymi tasiemkami w kolorze sukienki.

Warto zauważyć, że Marta Nawrocka uczesała włosy w kok, dokładnie tak jak rok temu podczas zaprzysiężenia męża! Poza tym jednak jej strój się różni. Na części zaprzysiężenia w Sejmie miała niebieską garsonkę, a na części pod Pałacem Prezydenckim miała białą marynarkę i czarne spodnie.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała Marta Nawrocka podczas rocznicy zaprzysiężenia męża:

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