Namiętne pocałunki i czułe uściski. Kaczorowska i Rogacewicz w jeziorze odstawiają "Dirty Dancing"

Agnieszka Kaczorowska pokazała romantyczne chwile z Rogacewiczem. Fani zachwyceni

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wokół relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza krążyło wiele spekulacji. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości - tancerka i aktor tworzą parę i coraz chętniej dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Ich znajomość zaczęła się od wspólnych zawodowych projektów, jednak z czasem przerodziła się w coś znacznie poważniejszego. Jak to często bywa, bliska współpraca sprawiła, że między nimi pojawiła się wyjątkowa więź. Dziś wspólnie realizują kolejne przedsięwzięcia i nie ukrywają, że świetnie czują się w swoim towarzystwie.

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Kaczorowska i Rogacewicz pokazali, jak spędzają letnie chwile. JEST MOKRO!

Najnowszy wpis pary na Instagramie wywołał prawdziwe poruszenie. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz opublikowali serię romantycznych fotografii wykonanych nad jeziorem. Zdjęcia utrzymane są w klimatycznej, lekko nostalgicznej stylistyce, a na kadrach nie brakuje uśmiechów, czułych spojrzeń i bliskości.

Zakochani pluskają się w wodzie, obejmują, przytulają i całują, sprawiając wrażenie, jakby na chwilę zapomnieli o całym świecie! Do sesji oboje wybrali proste, jasne stylizacje. Mokre ubrania i promienie słońca dodały zdjęciom wyjątkowego charakteru, a całość prezentuje się niezwykle efektownie.

Internauci szybko zareagowali na opublikowane kadry. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych zachwytu. Fani piszą, że para wygląda na bardzo szczęśliwą, a zdjęcia określają mianem wyjątkowo sensualnych. Wielu zwraca uwagę na ogromną chemię między zakochanymi!

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