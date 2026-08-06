"Strzępy" na Disney+. Ile odcinków liczy nowy hit o mordercy nastolatków? (HARMONOGRAM)

W sieci pojawiają się opinie, że „Strzępy” to swoiste „American Horror Story” skierowane do nastolatków. Warto jednak wyrobić sobie własne zdanie. W ofercie Disney+ znalazły się już dwa początkowe epizody, które najwyraźniej posiadają charakterystyczne elementy twórczości Ryana Murphy'ego, budzącej skrajne emocje wśród widzów i krytyków.

O czym opowiadają "Strzępy"? Fabuła serialu Disney+

W centrum wydarzeń znajduje się Bret, błyskotliwy licealista marzący o pisarskiej karierze. Chłopak obraca się w środowisku rówieśników opływających w luksusy, gdzie codziennością są głośne imprezy i brak jakichkolwiek barier. Sielanka zostaje jednak przerwana, gdy w szkole pojawia się nowy uczeń, Robert Mallory. Niemal w tym samym momencie w Los Angeles wybucha panika, ponieważ tajemniczy zabójca zaczyna polować na miejscową młodzież.

Fabuła osadzona jest w latach osiemdziesiątych i przybliża widzom codzienność bogatych maturzystów z prestiżowej szkoły. Choć ich otoczenie wydaje się perfekcyjne, kryje w sobie złożone konflikty i pęczniejące problemy. Naiwność młodych bohaterów zostaje skonfrontowana z brutalnością dorosłego życia, uosabianego przez takie postaci jak Terry Schaffer, Liz Schaffer oraz Steven Reinhardt.

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"Strzępy" - kogo zobaczymy na ekranie? Obsada

W produkcję zaangażowano takie nazwiska jak Igby Rigney, Kaia Gerber oraz Homer Gere. Na ekranie zobaczymy również Hayesa Warnera, Grahama Campbella i Evan Rachel Wood, a także Wesa Bentleya i Jordana Rotha.

Harmonogram premier "Strzępów". Ile odcinków ma serial?

Twórcy zaplanowali, że nowość zadebiutuje w dziewięciu odcinkach, które będą pojawiać się w czwartki. Start miał miejsce na platformie Disney+ 6 sierpnia, kiedy udostępniono podwójną premierę, natomiast wielki finał zaplanowano na połowę września. Oto szczegółowy plan publikacji epizodów:

odcinek 1. – debiut 6 sierpnia,

odcinek 2. – debiut 6 sierpnia,

odcinek 3. – debiut 13 sierpnia,

odcinek 4. – debiut 13 sierpnia,

odcinek 5. – debiut 20 sierpnia,

odcinek 6. – debiut 27 sierpnia,

odcinek 7. – debiut 27 sierpnia,

odcinek 8. – debiut 3 sierpnia,

odcinek 9. – debiut 10 sierpnia.

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