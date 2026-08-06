Kolejny serialowy hit podbija serca widzów. "Sterling Point" to doskonały serial na wakacje

Sterling Point to produkcja własna Prime Video

Platforma Prime Video często sięga po ekranizacje poczytnych młodzieżowych hitów wydawniczych, z naciskiem na historie romantyczne. Czasem jednak warto zainwestować w autorskie formaty, nie ograniczając się tylko do trendów z BookToka. Owocem takiego podejścia jest najnowszy serial "Sterling Point", który zadebiutował w ofercie streamingowej w środę, 5 lipca. Warto zauważyć, że produkcja błyskawicznie zdobyła uznanie recenzentów, notując imponujące 92% pozytywnych ocen na portalu Rotten Tomatoes na podstawie 24 opublikowanych recenzji.

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O czym opowiada serial Sterling Point? To propozycja w stylu Byliśmy łgarzami

Historia skupia się na siedemnastoletniej Annie Jacobson, w którą wciela się Ella Rubin. Dziewczyna wychowuje się w Nowym Jorku, dzieląc codzienność z bratem bliźniakiem (gra go Keen Ruffalo) oraz czułym przybranym ojcem, którego odgrywa Jay Duplass. Spokojne dotąd życie nastolatki ulega drastycznej zmianie po tym, jak otrzymuje w spadku posiadłość na wyspie w Kanadzie należącą wcześniej do jej enigmatycznego dziadka. Po dotarciu do nowego miejsca Annie zyskuje nowe przyjaźnie i przeżywa miłosne chwile, jednocześnie odsłaniając przed widzami mroczne i skrywane dotąd sekrety swojej rodziny.

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Gwiazdorska obsada w serialu Sterling Point

W główną rolę Annie wcieliła się Ella Rubin, znana z "Na samą myśl o tobie" oraz "Anory". Partnerują jej na planie wspomniani Keen Ruffalo z "Thor: Ragnarok" i Jay Duplass, którego kojarzymy z "The Baltimorons". Na ekranie zobaczymy również plejadę innych interesujących twarzy. Amélie Hoeferle zagrała w "Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży" oraz "Przeklętej wodzie", a Jacob Whiteduck-Lavoie wystąpił w "Billie Blue". Ekipę uzupełniają: Daniel Quinn-Toye z "Sunny Dancer", Bo Bragason z "Buntowniczki Nell" i "Smaku krwi", a także gwiazda "The Walking Dead" i "The Boys" - Jeffrey Dean Morgan. Oprócz nich na liście płac znaleźli się: Nikko Angelo Hinayo ("Davey & Jonesie's Locker"), Mabel Strachan ("The Ridge"), Elle-Máijá Tailfeathers ("Three Pines") oraz Missi Pyle, którą mogliśmy oglądać w produkcji "Harlan Coben: Schronienie".

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Czy zobaczymy 2. sezon Sterling Point? Co mówi Ella Rubin?

Obecnie brakuje oficjalnego stanowiska na temat powstania drugiej serii "Sterling Point". Wszystko sprowadza się do poziomu oglądalności oraz ewentualnego zadowolenia włodarzy Prime Video, o czym donosi m.in. Radio Eska. Ella Rubin, odtwórczyni głównej roli, bardzo chciałaby jednak móc znów wcielić się w postać Annie i opowiedzieć jej dalsze losy w kolejnej odsłonie serialu.

- Nie wiem, co mogę zdradzić i to nie dlatego, że to tajemnica, ale po prostu podróż Annie może potoczyć się tak wieloma niesamowitymi ścieżkami. Naprawdę nie wiem, co się wydarzy. To ekscytujące i stresujące, bo czuję, że ta postać stała się kimś na kształt mojej przyjaciółki - powiedziała aktorka w rozmowie z TODAY.com.

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