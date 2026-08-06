Gwiazdy zaszalały na ramówce Polsatu. Żar lał się z nieba, a Mandaryna wskoczyła w gorset. Englert odsłoniła idealny brzuch, córka Oświecińskiego założyła kaptur

Impreza ramówkowa Polsatu. Jesień zbliża się wielkimi krokami

Choć pogoda jest wybitnie letnia, a wakacje trwają, Polsat już myśli o jesieni. 6 sierpnia zaprezentowano jesienną ramówkę stacji, a na czerwonym dywanie brylowali znani i lubiani. Goście Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu, chętnie pozowali fotografom, rozmawiali z mediami i zdradzali pierwsze szczegóły nowych projektów. Nie zabrakło uśmiechów, serdecznych powitań i wspólnych zdjęć, które błyskawicznie obiegły internet. W centrum zainteresowania znalazły się zarówno gwiazdy od lat związane z Polsatem, jak i nowe twarze, które już wkrótce zadebiutują na antenie. Niestety, części gwiazd kojarzonych ze stacją zabrakło. Nie było, na przykład, Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy już nie są związani z Polsatem - ta dwójka odpoczywa na rajskich wakacjach.

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Już wiadomo, że na widzów czekają kolejne sezony największych hitów oraz zupełnie nowe produkcje. Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących programów rozrywkowych jak "Taniec z Gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo" czy serialowych premier ("Gliniarze. Śląsk"). Jesienna oferta połączy sprawdzone formaty z nowymi pomysłami, które przyciągną przed telewizory kolejne pokolenia widzów.

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Co za kreacje! Gwiazdy zaszalały

Nie mniejsze zainteresowanie niż programy stacji wzbudziły kreacje zaproszonych gości. Na czerwonym dywanie dominowały letnie wdzianka, które natychmiast stały się tematem internetowych dyskusji. Ale czy można dziwić się gwiazdom, że pokazały to i owo? W końcu żar lał się z nieba!

Helena Englert postawiła na biały zestaw i odsłoniła smukły brzuch. W lokach przypominała... Christinę Aguilerę! Na białe spodnie i górę z głębokim dekoltem postawił Piotr Mróz. Piotr Kędzierski wybrał klasykę - czarne spodnie, choć w modnym wydaniu, a Sara Janicka pokazała się w czarnych prześwitach. Izabela Kuna połączyła jasne dżiny w błękitnym odcieniu z bluzką (z peleryną!) w odcieniu szampana, Mandaryna wyglądała szałowo w czarnej mini z falbanami, a córka ubranego w czerń Oświecińskiego wybrała ognistą czerwień i krój z kapturem. Gwiazd było dużo więcej!

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Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy zaszalały na ramówce Polsatu. Mandaryna w gorsecie, Englert z gołym brzuchem, a córka Oświecińskiego w kapturze

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