Gwiazdy brylowały na ramówce Polsatu. A Cichopek? Sprząta na wakacjach i paraduje w kostiumie kąpielowym

Cichopek i Kurzajewski już nie pracują w Polsacie

Tydzień przed imprezą ramówkową Polsatu okazało się, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski rozstali się ze stacją. Małżonkowie przez blisko 2 lata prowadzili program śniadaniowy "Halo, tu Polsat".

Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat. Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów. Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy - pisali w sieci Chichopek i Kurzajewski.

Niedługo później pokazali kadry z rajskich wakacji, które spędzają prawdopodobnie w Grecji.

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Kurzajewski biega, Cichopek sprząta i reklamuje perfumy

Maciej Kurzajewski pokazał obserwatorom, że nawet podczas urlopu nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Na nagraniu, które opublikował, można zobaczyć go podczas porannego biegania malowniczymi trasami. Dziennikarz nie ukrywa, że sport pozostaje jego codziennym rytuałem, niezależnie od miejsca, w którym wypoczywa. Wygląda na to, że Kurzajewski ma w zanadrzu niespodziankę z tym związaną:

Letni poranek, cisza, pierwsze promienie słońca i rytm kroków, który porządkuje myśli. Są takie chwile, kiedy bieganie daje nie tylko energię, ale też ogromną radość i przypomina, że warto cieszyć się drogą, a nie tylko celem. Dziś zaczynam przygotowania nad Morzem Śródziemnym. A już za dwa dni opowiem Wam o moim biegowym projekcie na przyszły rok. Będzie wyjątkowo - bo po drodze czekają nie tylko kilometry, ale także… dwa oceany.

Z kolei Kasia Cichopek postawiła na zupełnie inne internetowe relacje. Aktorka i prezenterka pokazała kulisy poranka z rajskim widokiem. Jeszcze przed śniadaniem wyciągnęła własny środek czystości i dokładnie przetarła stolik na tarasie. Nagranie szybko wywołało lawinę komentarzy. Niektórzy chwalili ją za dbałość o higienę, inni żartowali z tego, że aktorka nawet podczas luksusowego wypoczynku nie rezygnuje ze sprzątania i to przywiezionym z Polski płynem. Oczywiście chodziło o zareklamowanie własnej marki.

Śniadanie z widokiem smakuje najlepiej. A jeszcze lepiej, gdy zrobiliśmy je sami. No i ja… jak to ja. Zawsze muszę posprzątać po swojemu (...) - pisała gwiazda.

W kolejnych materiałach Cichopek zaprezentowała się w kostiumie kąpielowym podczas wycieczki, a przy okazji pokazała perfumy... również swojej marki. Przed kamerą spryskała nimi skórę, promując własny produkt.

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