Kasia Cichopek zrzuciła narciarski kombinezon i pucuje łazienkę. Ależ się naszorowała! Zdradziła cenę płynu

Koniec laby? Kasia Cichopek dopiero co publikowała w sieci urocze kadry z tureckich gór, a teraz? Pokazała, jak sprząta łazienkę. To się nazywa trudny powrót z ferii do codziennego życia i szarych obowiązków. Ale nagranie, które znalazło się na instagramowym profilu gwiazdy, ma drugie dno. W końcu Kasia niedawno wypuściła na rynek własną linię produktów do sprzątania.

Wygląda na to, że na naszych oczach rodzi się nowa Perfekcyjna Pani Domu! Po ile można nabyć produkty, które sygnuje swoim nazwiskiem?

Zobacz także: Kasia Cichopek w obcisłym kombinezonie zachwyca się tureckimi górami. Na stoku nie dało się jej nie zauważyć!

Kasia Cichopek pucuje i pucuje

Kasia na nagraniu mówi o tym, że sprzątanie łazienki właściwymi produktami to jeden z jej sposobów dbania o ciało.

Czysta łazienka to coś więcej niż połysk. To zdrowy mikrobiom domu. Czy wiesz, że to, czym czyścisz łazienkę, ma realny wpływ na Twoją skórę, drogi oddechowe i codzienne samopoczucie? Łazienka to miejsce intensywnego kontaktu ze skórą – tu myjemy ciało, twarz, ręce. Dlatego tak ważne jest, jakie środowisko mikrobiologiczne tam tworzymy - napisała aktorka i prezenterka.

Zobacz także: Tego nikt się nie spodziewał. Cichopek przepadła w Kapadocji. Już wie, że to nie koniec

I opisała plusy własnej linii środków do czyszczenia... z probiotykami. Tak, dobrze widzicie. Te mają działać "inaczej niż tradycyjna chemia, chronić przed rozwojem patogenów, pomagać utrzymać naturalną równowagę". Cichopek dodała, że probiotyki w sprzątaniu zasiedlają powierzchnie dobrymi bakteriami, które wspierają zdrowe otoczenie - tak samo, jak probiotyki wspierają jelita!

Na nagraniu pucowała swoimi specyfikami umywalkę, wannę i baterie A później pokazała się w szlafroku - gotowa, by w czystej łazience zadbać o ciało.

Ile to kosztuje?

Cichopek zdradziła, że za środek do mycia trzeba zapłacić 89 zł, a w czasie promocji 69 zł. Tanio czy drogo?

Być może znacie mnie z wieloletniej pracy w telewizji - wczesnych pobudek, jasnych planów filmowych i historii, z którymi wielu z nas dorastało. Najbardziej zapadają mi w pamięć nie światła, ale codzienne chwile, które wszyscy dzielimy w domu: przygotowywanie posiłków, sprzątanie po pracowitym dniu, odnajdywanie chwili spokoju między tym wszystkim. Dom, w którym czujemy troskę, zmienia nasze samopoczucie i sposób, w jaki dbamy o siebie nawzajem. Od dawna chciałam, aby sprzątanie było inne - skuteczne, ale delikatne w codziennym życiu, przemyślane i proste w stosowaniu. Zbyt często skuteczność wiązała się z użyciem agresywnych środków chemicznych i kompromisami w zakresie domowej pielęgnacji – a to nie wydawało mi się właściwe dla mojej przestrzeni. Dlatego zwróciłam się ku nauce i współtworzyłam Harmony - probiotyczne środki czyszczące stworzone z myślą o prawdziwym życiu. Te formuły nie kończą się na przetarciu. Po widocznym wyczyszczeniu probiotyki nadal działają w tle, pomagając utrzy - czytamy na oficjalnej stronie sklepu.

Co myślicie?

Zobacz także: Zima jej nie zatrzymała. Cichopek wygina się na śniegu, a fani nie mogą oderwać wzroku

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek na nartach w obcisłym kombinezonie. Nie dało się jej nie zauważyć! Czerwień aż bije po oczach

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.