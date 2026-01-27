Jazdobus z twórcami filmu "Dalej Jazda! 2" zawitał do Ciechocinka

2026-01-27 14:01

Ciechocinek stał się pierwszym przystankiem wyjątkowej filmowej trasy Jazdobusa. 26 stycznia 2026 roku do uzdrowiskowego miasta przyjechali twórcy filmu "Dalej Jazda! 2", by spotkać się z widzami, porozmawiać o szczęściu i wspólnie obejrzeć film. W Kinie Zdrój nie brakowało emocji, uśmiechu i rozmów.

Ciechocinek otworzył trasę Jazdobusa

Jazdobus, promujący film "Dalej Jazda! 2", rozpoczął swoją ogólnopolską trasę właśnie w Ciechocinku. Wydarzenie miało otwarty charakter i przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i kuracjuszy. Organizatorzy postawili nie tylko na kino, ale również na spotkania i rozmowy, które wykraczały poza sam film.

Wszystkie wydarzenia odbyły się w Kinie Zdrój przy ul. Żelaznej 5 i były dostępne dla uczestników bezpłatnie.

"Szczęście bez miary" – rozmowa o optymizmie i codziennym uśmiechu

Pierwszym punktem programu było spotkanie pod hasłem "Szczęście bez miary", które odbyło się w godzinach 15:00–17:00. Warsztat poprowadziła psycholożka Ewa Krawczyńska. Rozmowa dotyczyła optymizmu, pozytywnego nastawienia i tego, jak duży wpływ na codzienne życie ma uśmiech i umiejętność dostrzegania dobrych stron nawet w trudniejszych momentach.

W dyskusji uczestniczyli także twórcy filmu, którzy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami.

Wieczór z filmem i twórcami "Dalej Jazda!"

Wieczorem, w godzinach 19:00–21:00, na widzów czekała projekcja pierwszej części filmu "Dalej Jazda!". Seans poprzedziło i zakończyło spotkanie z twórcami, którzy osobiście przyjechali do Ciechocinka.

Publiczność miała okazję porozmawiać z:

Nie zabrakło pytań z sali, anegdot z planu filmowego, wspólnych zdjęć i rozdawania autografów. Organizatorzy przygotowali także drobne niespodzianki dla uczestników wydarzenia.

Spotkanie w Ciechocinku pokazało, że Jazdobus to nie tylko promocja filmu, ale także przestrzeń do bezpośredniego kontaktu twórców z widzami. Atmosfera była swobodna, a rozmowy często przeciągały się długo po oficjalnej części wydarzeń.

Dla wielu uczestników była to okazja, by zobaczyć, jak wygląda praca nad filmem "od kuchni" i porozmawiać z aktorami w kameralnych warunkach.

Ciechocinek był pierwszym miastem na trasie Jazdobusa. W najbliższym czasie twórcy filmu "Dalej Jazda! 2" odwiedzą także:

  • Kołobrzeg,
  • Nałęczów,
  • Busko-Zdrój.

Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania, seanse i rozmowy, które – podobnie jak w Ciechocinku – mają łączyć kino, emocje i bezpośredni kontakt z publicznością.

