„Dalej jazda 2”: powrót ulubionej rodziny i wielki ślub na horyzoncie. Mamy nowy zwiastun. Film w kinach od 6 lutego 2026

Pierwsza część „Dalej jazda” zyskała ogromną sympatię widzów dzięki połączeniu ciepłego humoru, charakterystycznych bohaterów oraz wzruszających momentów. Film stał się jednym z najchętniej oglądanych tytułów sezonu, a jego popularność w streamingu potwierdziła, że widownia chce dalszych losów rodziny Gugulaków.

W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka.

Do najważniejszej obsady dołącza natomiast Maria Winiarska, która tworzy postać Danusi – charyzmatycznej właścicielki radiowej kawiarenki „Wesoła wdówka”. Jej historia splata się w romantyczny wątek z Antonim Kryską (Wiktor Zborowski), przypominając, że drugą połówkę można odnaleźć w każdym wieku. Dodatkowego kontekstu i autentyczności tej relacji dostarcza fakt, że ekranowa para jest małżeństwem z długoletnim stażem w prawdziwym życiu.

„Dalej jazda 2” to kino uniwersalne: ciepłe, mądre i zabawne, stworzone z myślą o wspólnym seansie – zarówno dla widzów, którzy pokochali Gugulaków w pierwszej części, jak i dla tych, którzy dopiero ich poznają. Klimatem łączy humor i serce, kojarzące się z najlepszymi polskimi opowieściami o rodzinie. Dowodem siły „Dalej jazda” jest ponad pół miliona widzów, które pierwsza część przyciągnęła do polskich kin oraz wielotygodniowa obecność na listach TOP 10 najważniejszych serwisów streamingowych.

O fabule

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części „Dalej jazda” aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

Reżyseria „Dalej jazda”: Mariusz Kuczewski („Listy do M.”, „Znachor”, „Dalej jazda”).

Obsada: Marian Opania („Bogowie”, „Wkręceni”, „Komornik”, „Palec boży”, „Człowiek z żelaza”, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Rozmowy kontrolowane”); Małgorzata Rożniatowska („Cześć, Tereska”, „Dług”, „Pieniądze to nie wszystko”, „Krótki film o miłości”, „M jak miłość” – serial); Mariusz Drężek („Nie cudzołóż i nie kradnij”, „Furioza”, „Magnezja”, „Disco Polo”, „Płynące wieżowce”); Wiktor Zborowski („Miś”, „Kogel-mogel”, „Ogniem i mieczem”, „Pokot”, „Och, Karol 2”, „Alternatywy 4” – serial, „Miszmasz czyli Kogel-mogel 3”); Julia Wieniawa („Sala samobójców. Hejter”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, „Chłopi”, „Small World”, „Kobiety mafii”, „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”); Anita Sokołowska („Furioza”, „Testosteron”, „Na dobre i na złe” – serial, „Przyjaciółki” – serial, „Jak poślubić milionera”); Bartłomiej Firlet („Ojciec Mateusz” – serial, „Kler”, „Nie cudzołóż i nie kradnij”, „Podatek od miłości”, „U Pana Boga w Królowym Moście”); Maria Winiarska („Na dobre i na złe”, „Przyjaciółki”, „Święty interes”).

Gatunek: komedia obyczajowa

Produkcja: Polska 2025

Dystrybucja w Polsce: Monolith Films

Film wyprodukowany został przez Dream Lake i Monolith Films.