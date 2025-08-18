Wiktor Zborowski i Maria Winiarska pierwszy raz zagrają razem! I to scenę ŁÓŻKOWĄ!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-08-18 4:14

A to wiadomość! Jak udało się ustalić "Super Expressowi", Maria Winiarska (74 l.) i Wiktor Zborowski (74 l.) pierwszy raz zagrają razem. Mało tego! Pojawią się w kontynuacji kinowego hitu "Dalej jazda", gdzie twórcy przygotowali dla nich... sceny łóżkowe.

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska pierwszy raz zagrają razem

A to wiadomość! Jak udało się ustalić "Super Expressowi", Maria Winiarska (74 l.) i Wiktor Zborowski (74 l.) pierwszy raz zagrają razem. Mało tego! W kontynuacji kinowego hitu "Dalej jazda" twórcy przygotowali dla nich... sceny łóżkowe.

Twórcy "Dalej Jazda 2" - Magda Kuczewska, producentka i Mariusz Kuczewski, reżyser i scenarzysta, opowiedzieli w rozmowie z nami podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, co przygotowali dla Wiktora Zborowskiego i dołączającej do obsady Marii Winiarskiej, prywatnie małżeństwa od niemal 50 lat.

Zobacz również: Wiktor Zborowski rozprawia o Julii Wieniawie. Takie ma o niej zdanie!

"Dalej Jazda 2": Zborowski i Winiarska zagrają sceny łóżkowe

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska nie tylko pojawią się pierwszy raz razem na ekranie. Od razu będą musieli... wskoczyć do łóżka!

- Zdradzamy, że w drugiej części pojawi się Marysia Winiarska która z tego co się orientuję, po raz pierwszy zagra razem z mężem, Wiktorem Zborowskim. Para, wieloletnia para w życiu, będzie także parą na ekranie

- powiedział nam reżyser, Mariusz Kuczewski. Zdradził też kulisy obsadzenia aktorskiej pary:

Super Express Google News

- Ja się odezwałem do Wiktora najpierw, zapytałem, co on o tym sądzi? W pierwszej chwili go chyba zatkało, ale po chwili powiedział że super, ale zadzwoń do Marysi. Więc ja zadzwoniłem, zaproponowałem, a ona była zaskoczona, ale bardzo pozytywnie, bo jej się pierwsza część bardzo podobała. Jak przeczytała scenariusz, to powiedziała, że bardzo chętnie mimo tego, że chyba to jest dosyć duże wyzwanie - tworząc ze sobą tyle czasu relacje, a jednak budować coś na ekranie co jest dopiero zalążkiem tej miłości... Bo na tym polega też wątek romantyczny, że ci Państwo muszą się w sobie zakochać, oni się poznają, to jest duże wyzwanie, żeby zagrać taką historię wiarygodnie. Jest też taki smaczek... może nie powinienem zdradzać, ale Marysia krzyczała, sam słyszałem, do Wiktora: "Wiktor, mamy scenę łóżkową razem!". I to z dużą ekscytacją (śmiech).

Film "Dalej Jazda 2" trafi do kin w lutym 2026 roku

Zobacz również: Maria Winiarska i Wiktor Zborowski: historia miłości. Niesamowite, co był w stanie dla niej zrobić!

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski - ich pierwszy raz w łóżku
20 zdjęć
Wiktor Zborowski szczerze o Stanisławie Tymie. Tak wspomina kolegę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIA WINIARSKA
WIKTOR ZBOROWSKI