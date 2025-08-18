Wiktor Zborowski i Maria Winiarska pierwszy raz zagrają razem! I to scenę ŁÓŻKOWĄ!

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska pierwszy raz zagrają razem

A to wiadomość! Jak udało się ustalić "Super Expressowi", Maria Winiarska (74 l.) i Wiktor Zborowski (74 l.) pierwszy raz zagrają razem. Mało tego! W kontynuacji kinowego hitu "Dalej jazda" twórcy przygotowali dla nich... sceny łóżkowe.

Twórcy "Dalej Jazda 2" - Magda Kuczewska, producentka i Mariusz Kuczewski, reżyser i scenarzysta, opowiedzieli w rozmowie z nami podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, co przygotowali dla Wiktora Zborowskiego i dołączającej do obsady Marii Winiarskiej, prywatnie małżeństwa od niemal 50 lat.

Zobacz również: Wiktor Zborowski rozprawia o Julii Wieniawie. Takie ma o niej zdanie!

"Dalej Jazda 2": Zborowski i Winiarska zagrają sceny łóżkowe

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska nie tylko pojawią się pierwszy raz razem na ekranie. Od razu będą musieli... wskoczyć do łóżka!

- Zdradzamy, że w drugiej części pojawi się Marysia Winiarska która z tego co się orientuję, po raz pierwszy zagra razem z mężem, Wiktorem Zborowskim. Para, wieloletnia para w życiu, będzie także parą na ekranie

- powiedział nam reżyser, Mariusz Kuczewski. Zdradził też kulisy obsadzenia aktorskiej pary:

- Ja się odezwałem do Wiktora najpierw, zapytałem, co on o tym sądzi? W pierwszej chwili go chyba zatkało, ale po chwili powiedział że super, ale zadzwoń do Marysi. Więc ja zadzwoniłem, zaproponowałem, a ona była zaskoczona, ale bardzo pozytywnie, bo jej się pierwsza część bardzo podobała. Jak przeczytała scenariusz, to powiedziała, że bardzo chętnie mimo tego, że chyba to jest dosyć duże wyzwanie - tworząc ze sobą tyle czasu relacje, a jednak budować coś na ekranie co jest dopiero zalążkiem tej miłości... Bo na tym polega też wątek romantyczny, że ci Państwo muszą się w sobie zakochać, oni się poznają, to jest duże wyzwanie, żeby zagrać taką historię wiarygodnie. Jest też taki smaczek... może nie powinienem zdradzać, ale Marysia krzyczała, sam słyszałem, do Wiktora: "Wiktor, mamy scenę łóżkową razem!". I to z dużą ekscytacją (śmiech).

Film "Dalej Jazda 2" trafi do kin w lutym 2026 roku

Zobacz również: Maria Winiarska i Wiktor Zborowski: historia miłości. Niesamowite, co był w stanie dla niej zrobić!