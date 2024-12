Wiktor Zborowski pojawił się niedawno na premierze filmu "Dalej jazda", gdzie opowiedział o nowej produkcji, a także wspomniał, jak pracowało mu się podczas kręcenia zdjęć. W filmie występuje też Julia Wieniawa, która jest znacznie mniej doświadczona niż znany gwiazdor. W rozmowie z "Super Expressem" Zborowski wyjawił, jaka jest Wieniawa.

Wiktora Zborowskiego zapytaliśmy o to, jak współpracowało mu się na planie filmu z Julią Wieniawą. Okazuje się, że doświadczony aktor ceni młodą artystkę. W wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że dziewczyna jest pracowita i bardzo zaangażowana.

Julka jest bardzo zdolną dziewczyną. To jest naprawdę zdolna dziewczyna, więc praca była lekka, łatwa i przyjemna. Już nie pierwszy raz, a nawet drugi, powiedziałbym, współpracuje z Julką i zawsze jest to bardzo dobrze przygotowana dziewczyna. Ona jest solidna, fajna dziewczyna i już - powiedział Wiktor Zborowski "Super Expressowi".

Wiktora Zborowskiego podczas premiery filmu "Dalej jazda" zapytaliśmy również o to, jak ocenia osoby, które próbują swoich sił w filmach czy serialach, ale nie mają wykształcenia w tym kierunku. Znany gwiazdor wyjawił, że ocenia ich tak samo, jak Stanisława Tyma, który również nie miał takiego wykształcenia.

Dokładnie tak samo oceniam, jak, jak Staśka Tyma, który też nie był po szkole teatralnej. Stasiek zrobił dyplom eksterny, a był aktorem fenomenalnym. W swoim gatunku oczywiście. On nie mógł grać wszystkiego, tak samo jak każdy aktor nie może grać wszystkiego. Ja na przykład, tę młodzież dzisiejszą, obojętne czy skończyli szkołę, czy nie skończyli, ja oceniam bardzo wysoko. Oni grają, szczególnie w filmie, w sposób, no, zachwycający. Jest mnóstwo dziewczyn i mnóstwo chłopaków, którzy grają w sposób, który mnie zachwyca. Ja jestem ogromnym kibicem i strasznie trzymam za nich kciuki, bo świetni są. Chciałem ich oglądać, a dużo, dużo oglądam - powiedział w rozmowie z nami Wiktor Zborowski.

Co Wiktor Zborowski sądzi o młodych aktorach, którym wydaje się, że już sporo wiedzą i nie potrzebują rad starszych i bardziej doświadczonych? Okazuje się, że według niego życie szybko ich zweryfikuje.

Zawsze, zawsze ci młodzi ludzie, no, zawsze mają oczywiście taki moment, że wydaje mi się, że pozjadali wszystkie rozumy, ale to naprawdę, ja się wcale temu nie dziwię. Ja tak samo, kiedyś miałem taki moment. To życie szybko weryfikuje - wyjawił "Super Expressowi" Wiktor Zborowski.