Julia Wieniawa zagrała niedawno w filmie "Dalej jazda". Produkcja opowiada o wielopokoleniowej rodzinie oraz o jej perypetiach. Jest to pełen humoru obraz, który w niektórych momentach wzrusza do łez.

W trakcie premiery "Dalej jazda" Julia Wieniawa w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jakie ma plany zawodowe na zbliżający się 2025 roku. Okazuje się, że chce nieco zwolnić tempo pracy. Nie można się temu dziwić, gwiazda od lat angażuje się w masę projektów.

Aktorka śpiewa, gra, a także zasiada w jury jednego z najbardziej znanych polskich programów typu talent show "Mam talent". Okazuje się, że w 2025 roku chce nieco odpocząć. Będzie jej trochę mniej w mediach, jednak jest to zamierzone działanie. Gwiazda chce skupić się na sobie. Pierwszym krokiem do tego miał być jej wyjazd na miesiąc na Bali.

W tym roku postanowiłam troszkę zrobić krok w tył. Jest to zamierzony ruch. Z racji, że po prostu jestem troszeczkę już przebodźcowana i przepracowana. No tak, no można tak powiedzieć, bo od lat jestem w jakimś takim kołowrotku. Non stop coś się dzieje. Uciekam z projektu w projekt, więc w tym roku chcę troszeczkę więcej mieć czasu dla siebie, co już udało mi się zrobić nawet i w tym roku. Chociażby podczas mojego wyjazdu na miesiąc w tropiki, gdzie poleciałam po prostu pobyć ze sobą i odnaleźć na nowo siebie. Więc na pewno w tym roku będę chciała też postawić na jakiś taki rozwój wewnętrzny i więcej czasu z rodziną, przyjaciółmi i tak dalej - powiedziała "Super Expressowi" Julia Wieniawa.

Aktorka nie umie jednak zrezygnować ze wszystkiego. Ma masę zaczętych projektów, które trzeba dokończyć. Wieniawa gra cały czas w teatrze, pracuje nad nową płytą oraz zasiada w jury "Mam talent". Ma co robić!

Oczywiście to też nie jest tak, że się wyłączam zawodowo, bo ja tak nie umiem. Nadal można mnie zobaczyć w Teatrze w Garnizonie Sztuki z Adamem Woronowiczem w spektaklu "Gra" Zapraszamy. Pracuję nad płytą, którą mam zamiar wydać na początku właśnie przyszłego roku. Także pewnie parę singli jeszcze się pojawi. No zaczęliśmy znowu castingi do kolejnego sezonu "Mam Talent". Już osiadłam, że tak powiem, w tej roli i naprawdę świetnie się bawię. Mamy super uczestników. I myślałam, że nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć w tym programie po 16 edycjach. Znaczy moja druga, ale jednak na 16. edycji już to trwa. Jako dziecko oglądałam ten program, więc miałam wrażenie, że już wszystko widziałam. Okazuje się, że nie. Więc drodzy widzowie, możecie być zaskoczeni podczas nowego sezonu. Zapraszam was serdecznie do oglądania - powiedziała "Super Expressowi" Wieniawa.