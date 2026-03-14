Natsu szczerze o randkowaniu po rozstaniu z Dubielem. Zdradziła, jacy mężczyźni nie mają u niej szans

Rozstanie Natsu i Dubiela

Drogi Natalii Karczmarczyk oraz Marcina Dubiela ostatecznie rozeszły się w czerwcu 2025 roku, kończąc tym samym ich ponad trzyletnią relację. Zakończenie tego etapu sprawiło, że popularna influencerka od ponad pół roku prowadzi spokojne życie singielki. Obserwatorzy dwudziestoóśmiolatki błyskawicznie zwrócili uwagę na fakt, że wyraźnie odzyskała ona dawną energię i radość z codzienności. Sama zainteresowana w rozmowie z Eską całkowicie potwierdziła te internetowe przypuszczenia.

"Tak, czuję, że odżyłam, bo polubiłam siebie na nowo i polubiłam spędzać czas sama ze sobą. Czasami narzekam, wiem, że narzekam, ale ja też lubię się uzewnętrzniać. Ponarzekam sobie, ale na koniec wracam do mieszkania i myślę sobie: 'kurczę, lubię swoje towarzystwo, lubię siebie' - powiedziała w wywiadzie dla Eski."

Nowy etap w sferze osobistej popchnął gwiazdę internetu do podjęcia wyzwania w popularnym programie "Taniec z gwiazdami". Podczas drugiego odcinka celebrytka zatańczyła zmysłowe tango do utworu "Womanizer" z repertuaru Britney Spears, jednak jej występ spotkał się z wyjątkowo surową oceną ze strony Iwony Pavlović. Nawiązując do tematyki zatańczonej piosenki, dziennikarz zapytał influencerkę o jej osobiste styczności z uwodzicielami. Karczmarczyk wykorzystała tę okazję do podzielenia się refleksjami na temat randkowania oraz preferencji dotyczących wyboru partnera.

Jakich typ ma Natalia "Natsu" Karczmarczyk?

W trakcie wywiadu celebrytka przyznała wprost, że na swojej drodze spotykała mężczyzn o skłonnościach do flirtowania z wieloma partnerkami. Jednocześnie zaznaczyła wyraźnie, że nigdy nie angażowała się uczuciowo w takie niepewne znajomości. Twórczyni internetowa budowała do tej pory wyłącznie poważne, wieloletnie związki, omijając szerokim łukiem przelotne i nic nieznaczące romanse.

"Miałam [do czynienia z kobieciarzami], ale trzymam się raczej od takich z daleka. Na szczęście nie trafiałam na facetów, którzy byliby takimi typowymi kobieciarzami, zazwyczaj jestem w długich relacjach - odpowiedziała."

Kwestia poszukiwania idealnego kandydata na partnera zeszła obecnie w życiu influencerki na całkowity margines. Gwiazda internetu wyraźnie zaznaczyła, że jej codzienne myśli krążą wyłącznie wokół morderczych treningów przed kolejnymi występami na tanecznym parkiecie. Skupienie na formacie "Taniec z gwiazdami" pochłania ją do tego stopnia, że nie ma w jej grafiku miejsca na rozwijanie nowych relacji uczuciowych.

"Teraz to już nie mam żadnego typu, teraz mam tryb 'Taniec z gwiazdami'. Wszystkie romanse, inne pierdoły schodzą na drugi plan. Ja mam inne problemy teraz, nie mogę być ostatnia. Jeśli trzeci odcinek z rzędu będę na dole tabeli, to nie dam rady. Chciałabym poczuć, że robię coś dobrego tutaj, ze się rozwijam, że mi wychodzi - dodała w rozmowie z Eską."

