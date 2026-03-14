Trump: plan Iranu jest „martwy”

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych ostry wpis dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie. Według niego Iran miał ambitny plan przejęcia dominacji nad całym regionem.

Jak stwierdził, wśród celów Teheranu miało być także całkowite zniszczenie Izraela. Amerykański przywódca ocenił jednak, że te zamierzenia nie mają już żadnych szans powodzenia.

„Iran planował przejąć cały Bliski Wschód i unicestwić Izrael. Tak jak sam Iran, te plany są teraz martwe” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Prezydent nie przedstawił dodatkowych szczegółów ani dowodów na potwierdzenie tych zarzutów.

Polecany artykuł: Eskalacja wojny z Iranem może wywołać nowy kryzys migracyjny

Potężny nalot USA na irańską wyspę

Wcześniej tego samego dnia Trump poinformował również o dużej operacji militarnej przeprowadzonej przez amerykańskie wojsko.

Jak podkreślił, działania zostały przeprowadzone na jego polecenie przez Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych.

„Na moje polecenie Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych przeprowadziło jeden z najpotężniejszych nalotów bombowych w historii Bliskiego Wschodu i całkowicie zniszczyło wszystkie cele wojskowe na irańskiej wyspie Chark” – przekazał Trump.

Według niego operacja doprowadziła do likwidacji wszystkich wskazanych obiektów militarnych.

Atak na szkołę dla dziewcząt w Iranie:

Trump ostrzega Iran w sprawie cieśniny Ormuz

Prezydent USA zaznaczył jednocześnie, że nie zdecydował się na zniszczenie infrastruktury naftowej znajdującej się na wyspie. Jak tłumaczył, była to decyzja podjęta „ze względów przyzwoitości”.

Trump ostrzegł jednak, że sytuacja może się zmienić, jeśli Iran spróbuje zakłócić ruch statków w strategicznej cieśninie Ormuz – jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. W takim przypadku – jak zapowiedział – decyzja o powstrzymaniu się od ataków na instalacje naftowe może zostać natychmiast cofnięta.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump stwierdził również, że ewentualny konflikt z Iranem może trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Prezydent podkreślił przy tym, że z militarnego punktu widzenia działania Stanów Zjednoczonych przebiegają szybciej, niż wcześniej zakładano.

Zaznaczył też, że cele Stanów Zjednoczonych i Izraela w sprawie Iranu nie zawsze muszą być identyczne, choć oba państwa pozostają w ścisłym kontakcie. Trump poinformował, że często rozmawia na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, a konsultacje między przywódcami trwają niemal bez przerwy.