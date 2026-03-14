Julia Wieniawa pokazała swoją leśną willę. Wnętrze robi efekt "wow", a widok za oknem zapiera dech

Iwona Janczewska
2026-03-14 9:42

Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że ma świetne wyczucie stylu. Gwiazda pokazała w sieci swoją leśną willę. Nieruchomość ukryta jest wśród drzew, a jej wnętrze naprawdę robi wrażenie. Ogromne przeszklenia, designerskie dodatki i miks retro z nowoczesnością sprawiają, że dom aktorki wygląda jak z magazynu o designie. Największą rolę gra tu jednak natura - sosnowy las niemal wchodzi do środka. Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa ma salon jak z katalogu. Las jest tuż za oknem

Sercem domu jest przestronny salon z gigantycznymi oknami, które otwierają wnętrze na zieleń. Granica między domem a naturą praktycznie znika. W oczy od razu rzuca się detal, który sama Julia Wieniawa nazwała "obłędnym" - stalowe barierki o miękkich, łukowatych liniach. To właśnie one nadają przestrzeni charakteru i przyciągają wzrok.

Całość ocieplają starannie dobrane dodatki: oliwkowa, niska sofa modułowa, perski dywan w intensywnych odcieniach oraz designerskie lampy. Jedna z nich - stojąca lampa z czerwoną podstawą z kulek - wygląda jak małe dzieło sztuki.

Kuchnia z klimatem vintage i przytulna sypialnia

Kuchnia to zupełnie inna, ale równie dopracowana historia. Królują tu jasne fronty szafek, drewniane blaty i klasyczny parkiet ułożony w jodełkę. Dzięki temu wnętrze ma elegancki, ponadczasowy charakter.

Do tego dochodzą krzesła barowe z plecionką wiedeńską, które idealnie wpisują się w modny styl modern vintage. Efekt? Kuchnia jest jednocześnie stylowa i bardzo przytulna.

Sypialnia to zdecydowanie najbardziej intymne miejsce w całym domu. Ściany i skosy wyłożono drewnem, które tworzy ciepłą, otulającą przestrzeń. Nic dziwnego, że to właśnie ten pokój Julia nazywa swoim ulubionym.

Wnętrze to miks designerskich mebli i vintage’owych perełek. Na łóżku króluje geometryczna kapa w odcieniach błękitu i soczystej czerwieni, która dodaje energii spokojnej przestrzeni.

Willa z siłownią i designerską łazienką

W willi gwiazdy mieści się też studio nagrań i strefa fitness. W jednym z pokoi zauważyć można nowoczesny sprzęt, który sąsiaduje z drewnianą ścianą.

W łazience uwagę przyciągają przesuwne drzwi z ryflowanego szkła oraz jasne płytki ułożone w modną jodełkę. Równie ciekawe drzwi prowadzą do garderoby i kolejne do sypialni. Julia jest nimi zachwycona i jak zdradziła, korzysta z usług tej firmy od lat.

Patrząc na wnętrze jej leśnej willi, nie ma wątpliwości, że jest to projekt szyty na miarę. Odpowiada za niego architektka gwiazd - Ola Ziarek. To z jej usług wcześniej korzystały m.in. siostry Bohosiewicz. Dom Wieniawy wygląda luksusowo, ale wciąż bardzo stylowo i idealnie oddaje charakter Julii. Zobaczcie sami w naszej galerii.

Julia Wieniawa
