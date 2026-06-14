Tak zmienił się Sebastian Fabijański. Jego metamorfoza zaskakuje

Sebastian Fabijański to jedna z tych postaci w polskim show-biznesie, która nigdy nie przestaje intrygować. Od chłopaka z sąsiedztwa w pierwszych serialach, przez wizerunek mrocznego twardziela w filmach Patryka Vegi, aż po artystycznego eksperymentatora. Jego wygląd zmieniał się równie dynamicznie, co ścieżka kariery.

Przez lata obserwowaliśmy, jak z gładko ogolonego amanta przeistaczał się w postacie o dzikim spojrzeniu i muskularnej sylwetce. Każda rola odciskała piętno na jego wizerunku, a on sam zdawał się chętnie bawić swoim wyglądem. Czy pamiętacie jeszcze, jak zaczynał?

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Od piłkarza do aktora. Tak wyglądały jego początki

Zanim publiczność poznała go jako aktora, Sebastian Fabijański marzył o karierze piłkarskiej. Trenował w Legii Warszawa, jednak problemy zdrowotne stanęły na drodze do profesjonalnego sportu. Los rzucił go w zupełnie innym kierunku.

Jego pierwsze kroki przed kamerą to epizodyczne role, jak ta w serialu "Plebania" w 2009 roku. Później pojawił się w produkcji "Tancerze", ale prawdziwe wyzwania miały dopiero nadejść. Co ciekawe, droga do dyplomu nie była prosta - z jednej ze szkół teatralnych został wyrzucony za zbyt dużą skłonność do dyskusji.

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która zdefiniowała go na lata

Choć krytycy docenili go już w 2014 roku za role w "Jezioraku" i "Mieście 44", prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił dwa lata później. To właśnie rola Remigiusza Puchalskiego, czyli niezapomnianego „Cukra” w filmie "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", uczyniła go gwiazdą masowej wyobraźni.

Ta kreacja na długo zdefiniowała jego wizerunek jako aktora od ról "złych chłopców". Współpraca z Patrykiem Vegą przy takich hitach jak "Botoks" czy "Kobiety mafii" tylko ugruntowała jego pozycję w kinie sensacyjnym.

Nie tylko aktorstwo. Oktagon, muzyka i głośne porażki

Sebastian Fabijański nigdy nie ograniczał się do jednej dziedziny. W 2020 roku zaskoczył wszystkich, wydając hip-hopowy album "Primityw", udowadniając swoje muzyczne ambicje. To był jednak dopiero początek jego pozaaktorskich eksperymentów.

Jego przygoda ze światem freak-fightów w federacji Fame MMA była krótka, ale niezwykle głośna. Trzy walki, z których każda zakończyła się błyskawiczną porażką w pierwszej rundzie, odbiły się szerokim echem w mediach. Mimo to, aktor nie zrezygnował z poszukiwań, próbując swoich sił także jako reżyser i twórca teatralny.

Burzliwe związki i rola ojca. Kulisy życia prywatnego

Życie prywatne Sebastiana Fabijańskiego od lat budziło ogromne zainteresowanie mediów. Aktor był związany z popularnymi aktorkami, m.in. z Agnieszką Więdłochą i Olgą Bołądź. Jednak to jego relacja z influencerką Julią Kuczyńską, znaną jako Maffashion, była najszerzej komentowana.

Para doczekała się syna, Bastiana Jana, który urodził się w 2020 roku. Związek nie przetrwał próby czasu, a ich rozstanie było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie. Mimo wizerunku buntownika, aktor od 2007 roku jest abstynentem.

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Ile lat kończy w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dzisiaj

Sebastian Fabijański urodził się 14 czerwca 1987 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 39 lat. Przez ponad dekadę obecności w mediach przeszedł niewiarygodną transformację, nie tylko zawodową, ale i wizualną.

Jak wyglądał na początku swojej drogi, a jak prezentuje się dzisiaj, będąc dojrzałym mężczyzną i artystą? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, która dokumentuje jego niezwykłą przemianę na przestrzeni lat.