Azjatycka Eurowizja 2026. Gdzie i kiedy obejrzymy azjatycką wersję kultowego konkursu?

Eurowizja zawsze przynosi wiele emocji, a teraz trafia do bardzo barwnej części świata. Po zakończeniu 70. odsłony Konkursu Piosenki Eurowizji fani czekają na premierę nowego, wzorowanego na europejskim oryginalne odpowiednika imprezy w Azji. Europejska Unia Nadawców (EBU) wspólnie z firmą producencką Voxovation ogłosiły start Azjatyckiego Konkursu Piosenki Eurowizji. Zmagania muzyczne w tym regionie zobaczymy jeszcze w tym roku.

Azjatycka Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie się odbędzie?

Pierwsza edycja imprezy zostanie zorganizowana przez Tajlandię. Lokalna stacja Channel 3 wyprodukuje widowisko w hali IdeaLive, zlokalizowanej w stolicy, czyli Bangkoku. Muzyczne starcie na żywo zaplanowano na 14 listopada, chociaż dokładna godzina rozpoczęcia transmisji czeka na oficjalne potwierdzenie.

Eurovision Asia - kto wystąpi? Aktualna lista państw

W inauguracyjnym konkursie zaprezentuje się 10 państw, jednak trwające rozmowy mogą poszerzyć tę listę o nowych graczy. Reprezentanci będą wybierani w lokalnych preselekcjach, które będzie można śledzić na oficjalnym youtube'owym kanale Eurowizji. Podobnie jak w klasycznej wersji wydarzenia, widzowie z całego globu otrzymają szansę oddania głosu w narodowych finałach.

Lista uczestników i terminarz eliminacji prezentują się następująco:

Bangladesz – 30 września

– 30 września Bhutan – 11 sierpnia

– 11 sierpnia Filipiny – 30 sierpnia

– 30 sierpnia Kambodża – wrzesień

– wrzesień Korea Południowa – 4 września

– 4 września Laos – 24 września

– 24 września Malezja – 15 sierpnia

– 15 sierpnia Nepal – 19 września

– 19 września Tajlandia – 27 września

– 27 września Wietnam (data nieustalona)

Czy Izrael i Australia wystąpią w azjatyckiej wersji Eurowizji?

Europejska Unia Nadawców jednoznacznie zadeklarowała, że państwa reprezentujące region Azji i Oceanii, które aktualnie startują w oryginalnej Eurowizji, nie dostaną prawa do równoczesnego udziału w azjatyckim formacie. Kuluarowe plotki sugerują, że do imprezy mogą dołączyć Chiny, Mongolia, Japonia czy Kazachstan. Z udziału zrezygnowała za to wprost Nowa Zelandia.

Jak będzie wyglądać głosowanie?

Wymogi nałożone na wykonawców i utwory są powieleniem dobrze znanych zasad z europejskiej wersji. O triumfie w Bangkoku zadecydują po równo oceny jury i głosy publiczności przed telewizorami. Co ważne, organizatorzy umożliwią wsparcie ulubieńców przez internautów jako kategoria Reszta Świata. Kibice spoza państw rywalizujących będą mogli głosować online, a dokładne instrukcje zostaną opublikowane w przyszłości.

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Gdzie obejrzeć Eurovision Asia w Polsce? Transmisja w TV i online

Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji będzie pokazywany w stacjach krajów uczestniczących w projekcie. Z kolei fani z pozostałych części świata zyskają dostęp do wydarzenia poprzez oficjalny kanał Eurowizji na platformie YouTube. Na ten moment brakuje informacji, czy europejscy nadawcy publiczni, tacy jak chociażby Telewizja Polska, zdecydują się na relację telewizyjną.

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