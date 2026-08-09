64-letni Cezary Pazura chwali się wyrzeźbioną sylwetką! Ciężko trenuje na swój sześciopak!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-09 20:58

Kilka tygodni temu Cezary Pazura świętował 64 urodziny. Patrząc na jego najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że zbliża się do wieku emerytalnego. Aktor może się bowiem pochwalić niezłą formą. Od kilku lat wylewa siódme poty na siłowni. Sami zobaczcie efekty!

64-letni Cezary Pazura robi formę życia

Cezary Pazura to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Zagrał w wielu świetnych produkcjach, które obecnie uznawane są za kultowe. Grał m.in. u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego, Władysława Pasikowskiego. Niezapomniane aktorskie kreacje stworzył w filmach: "Sztos", "Chłopaki nie płaczą", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Kiler", "Ajlawju", "Szczęśliwego Nowego Jorku". Rola w filmie "Psy 2. Ostatnia Krew" przyniosła mu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Valenciennes.

Lubiany aktor w czerwcu skończył 64 lata, ale swoją imponującą formą mógłby zawstydzić wielu młodszych kolegów po fachu. Cezary Pazura od dłuższego czasu przykłada dużą wagę do aktywności fizycznej. W mediach społecznościowych można podziwiać jego wyrzeźbioną sylwetkę, czy to podczas ćwiczeń, czy na relacjach z wakacyjnych wyjazdów.

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Cezary Pazura nie zapomina o treningach nawet na wakacjach

W jednym z wywiadów wyznał, że ćwiczy regularnie trzy razy w tygodniu, a każdy z treningów trwa zazwyczaj godzinę i piętnaście minut. Do tego trzeba doliczyć rozgrzewkę i rozciąganie. 

Mam o tyle szczęście, że nie muszę stosować żadnej diety, bo moja rodzina to rodzina chudzielców, także ile bym nie zjadł, zawsze wszystko spalę - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.

Na siłowni często towarzyszy mu równie wysportowana żona, Edyta Pazura (38 l.). O treningach nie zapominają nawet na wakacjach. Obecnie zwiedzają Chiny. Aktor na Instagramie zamieścił zdjęcie prosto z siłowni! 

Nie specjalnie mamy kiedy i gdzie ćwiczyć… ale i tak się staramy. "Kwardym trza być, a nie miętkim, Kiler" - napisał Pazura.

Pod zdjęciem, na którym chwali się umięśnionym brzuchem od razu zaroiło się od komplementów! Fani są zachwyceni jego formą.

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Cezary Pazura uśmiecha się, na miniaturach aktor pokazuje umięśnioną sylwetkę. O jego formie przeczytasz na SE.
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Cezary Pazura