64-letni Cezary Pazura chwali się wyrzeźbioną sylwetką! Ciężko trenuje na swój sześciopak!

64-letni Cezary Pazura robi formę życia
Cezary Pazura to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Zagrał w wielu świetnych produkcjach, które obecnie uznawane są za kultowe. Grał m.in. u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego, Władysława Pasikowskiego. Niezapomniane aktorskie kreacje stworzył w filmach: "Sztos", "Chłopaki nie płaczą", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Kiler", "Ajlawju", "Szczęśliwego Nowego Jorku". Rola w filmie "Psy 2. Ostatnia Krew" przyniosła mu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Valenciennes.
Lubiany aktor w czerwcu skończył 64 lata, ale swoją imponującą formą mógłby zawstydzić wielu młodszych kolegów po fachu. Cezary Pazura od dłuższego czasu przykłada dużą wagę do aktywności fizycznej. W mediach społecznościowych można podziwiać jego wyrzeźbioną sylwetkę, czy to podczas ćwiczeń, czy na relacjach z wakacyjnych wyjazdów.
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Cezary Pazura nie zapomina o treningach nawet na wakacjach
W jednym z wywiadów wyznał, że ćwiczy regularnie trzy razy w tygodniu, a każdy z treningów trwa zazwyczaj godzinę i piętnaście minut. Do tego trzeba doliczyć rozgrzewkę i rozciąganie.
Mam o tyle szczęście, że nie muszę stosować żadnej diety, bo moja rodzina to rodzina chudzielców, także ile bym nie zjadł, zawsze wszystko spalę - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.
Na siłowni często towarzyszy mu równie wysportowana żona, Edyta Pazura (38 l.). O treningach nie zapominają nawet na wakacjach. Obecnie zwiedzają Chiny. Aktor na Instagramie zamieścił zdjęcie prosto z siłowni!
Nie specjalnie mamy kiedy i gdzie ćwiczyć… ale i tak się staramy. "Kwardym trza być, a nie miętkim, Kiler" - napisał Pazura.
Pod zdjęciem, na którym chwali się umięśnionym brzuchem od razu zaroiło się od komplementów! Fani są zachwyceni jego formą.
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