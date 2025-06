Cezary Pazura kończy 63 lata. Mało brakowało, a nie zostałby Kilerem. Ktoś inny był brany pod uwagę

Nie do wiary co on mówi!

Film „Kiler” z 1997 roku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych komedii w historii polskiego kina. Rola Jerzego Kilera przyniosła Cezaremu Pazurze ogromną popularność i na zawsze wpisała go w kanon polskich aktorów komediowych. Jednak niewiele osób wie, że początkowo do tej roli rozważano Szymona Majewskiego. Dopiero po zdjęciach próbnych reżyser Juliusz Machulski zdecydował się powierzyć tę postać Pazurze, co okazało się strzałem w dziesiątkę. 13 czerwca 2025 roku Cezary Pazura obchodzi swoje 63. urodziny. Z tej okazji warto przypomnieć mało znaną historię z jego kariery: niewiele brakowało, a nie zagrałby jednej ze swoich najbardziej kultowych ról – Jurka Kilera w filmie Juliusza Machulskiego. Szczęśliwie dla niego nastąpiła zmiana decyzji, która - jak już wiemy - doprowadziła do powstania jednej z najbardziej kultowych postaci.

Zanim Pazura stał się gwiazdą wielkiego ekranu, przeszedł klasyczną drogę teatralną. Jest absolwentem łódzkiej „filmówki” i grał m.in. w Teatrze Ochoty i Teatrze Powszechnym w Warszawie. Oprócz „Kilera”, jego najbardziej znane role to Edward Wiaderny z „Chłopaki nie płaczą”, Fred z „13. Posterunku” czy Rysiek z „Nic śmiesznego”.

Cezary Pazura to nie tylko aktor filmowy i teatralny, ale także artysta o wielu talentach. Ukończył szkołę muzyczną w klasie klarnetu i fortepianu, a w 1999 roku wydał album „Płyta stereofoniczna”, utrzymany w klimacie lat 60. i 70. Wystąpił również w teledysku „Doktor Dyzma” zespołu Elektryczne Gitary.

Cezary Pazura aktywny również w sieci. Chętnie pokazuje się z ukochaną żoną

Od 2015 roku Cezary Pazura prowadzi własny kanał na YouTube, gdzie dzieli się kulisami pracy aktorskiej, anegdotami z planów filmowych oraz przemyśleniami na różne tematy. Jego kanał cieszy się dużą popularnością i pozwala fanom lepiej poznać aktora od bardziej prywatnej strony. Kanał zyskał ponad 500 tys. subskrybentów i stał się kolejną platformą, na której Pazura może dzielić się swoim talentem. Dodatkowo od 2020 roku aktor występuje w kampaniach sieci komórkowej, a od 2021 roku towarzyszy mu w nich jego żona, Edyta Pazura. Para odgrywa w nich lekko przerysowaną wersję samych siebie – z humorem, dystansem i charakterystyczną dla Pazury energią.

Cezary Pazura i Edyta Pazura często pozują w mediach społecznościowych, pokazując swoje życie od kulis. Para doczekała się trójki dzieci. Są to: Amelia, Antoni i Rita – najmłodsza urodziła się w 2018 roku. Aktor jest postacią niezwykle barwną i wszechstronną, której talent i zaangażowanie przyniosły mu wiele sukcesów w różnych dziedzinach sztuki i rozrywki.

A że 13 czerwca świętuje 63. urodziny – życzenia należą się nie tylko za wiek, ale i za konsekwencję w tworzeniu postaci, które od lat bawią i wzruszają kolejne pokolenia widzów.

