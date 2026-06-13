Edyta i Cezary Pazurowie mają głowę do biznesów. Na tym zarabiają miliony!

Reklamodawcy się o nich biją

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. W ostatnim czasie nawiązał wiele współprac reklamowych, którymi chwali się m.in. na swoim Instagramie. Gwiazdor reklamuje popularną firmę cateringową, klocki, obóz językowy, na który jeżdżą jego dzieci, a także producenta rozwiązań inteligentnego domu. Nie jest tajemnicą, że za jeden post na Instagramie można zarobić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto dodać, że ukochana gwiazdora również jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie reklamuje m.in perfumy. Wspólnie biorą udział także w bardzo ważnej kampanii "Szkło Must Go On", która ma na celu edukowanie dotyczące segregacji szkła.

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Pazura zgarnia kokosy na kampaniach reklamach

Jednak te zarobki to kropla w morzy w porównaniu do innych kontraktów Cezarego Pazury. W tym roku najwięcej zarobił na dwóch dużych kampaniach reklamowych. W jednej jest twarzą banku, w drugiej sieci popularnych elektromarketów. To właśnie tymi współpracami partnerskimi rozbił bank. Na jego konto mógł wpaść ponad milion złotych.

Warto pamiętać, że Pazura jest również głównym bohaterem wiosennej kampanii Radia Zet, grywa w teatrach, filmach, a także prowadzi własny kanał na YouTube. Zajmuje się również produkcją i reżyserią filmową. Na brak pieniędzy nie może więc narzekać. Większość gwiazd może mu tylko pozazdrościć głowy do robienia interesów.

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