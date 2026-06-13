Edyta i Cezary Pazurowie mają głowę do biznesów. Na tym zarabiają miliony!

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-06-13 5:24

Cezary Pazura (63 l.) i jego żona Edyta (38 l.) cieszą się ogromnym zainteresowaniem marek. Małżonkowie są niemalże chodzącą reklamą. Na swoim Instagramie polecają diety pudełkowe, perfumy, obóz językowy czy klocki dla dzieci. Aktor podpisał również dwa kontrakty ambasadorskie, co oznacza, że w tym roku na ich konto bankowe wpadły miliony.

Reklamodawcy się o nich biją

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. W ostatnim czasie nawiązał wiele współprac reklamowych, którymi chwali się m.in. na swoim Instagramie. Gwiazdor reklamuje popularną firmę cateringową, klocki, obóz językowy, na który jeżdżą jego dzieci, a także producenta rozwiązań inteligentnego domu. Nie jest tajemnicą, że za jeden post na Instagramie można zarobić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto dodać, że ukochana gwiazdora również jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie reklamuje m.in perfumy. Wspólnie biorą udział także w bardzo ważnej kampanii "Szkło Must Go On", która ma na celu edukowanie dotyczące segregacji szkła.

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Pazura zgarnia kokosy na kampaniach reklamach 

Jednak te zarobki to kropla w morzy w porównaniu do innych kontraktów Cezarego Pazury. W tym roku najwięcej zarobił na dwóch dużych kampaniach reklamowych. W jednej jest twarzą banku, w drugiej sieci popularnych elektromarketów. To właśnie tymi współpracami partnerskimi rozbił bank. Na jego konto mógł wpaść ponad milion złotych.

Warto pamiętać, że Pazura jest również głównym bohaterem wiosennej kampanii Radia Zet, grywa w teatrach, filmach, a także prowadzi własny kanał na YouTube. Zajmuje się również produkcją i reżyserią filmową. Na brak pieniędzy nie może więc narzekać. Większość gwiazd może mu tylko pozazdrościć głowy do robienia interesów.

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Edyta Pazura i Cezary Pazura zarabiają miliony
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EDYTA PAZURA
Cezary Pazura