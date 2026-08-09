Nocna impreza uczestników "Tańca z gwiazdami". Mandaryna czarowała Miszczaka, Englert puszczała dymka

Tajna impreza Polsatu z Edwardem Miszczakiem

W czwartek odbyła się oficjalna konferencja ramówkowa stacji Polsat, na której zostały przedstawione programy i seriale, które widzowie zobaczą na ekranach telewizorów już jesienią. Przedstawiono również wszystkich uczestników kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Zaraz po zakończeniu konferencji, na której gwiazdy zaszalały ze stylizacjami, ruszyły do swoich domów, by już chwilę później znowu się spotkać. Jak dowiedział się "Super Express" tajna impreza wszystkich gwiazd tanecznego show, odbyła się w jednym z najmodniejszych miejsc w Warszawie.

Ekipa "Tańca z gwiazdami" balowała prawie 7 godzin!

Goście zaczęli się schodzić o godzinie 18:30. Na miejscu czekał na nich sam dyrektor programowy - Edward Miszczak. Zjawiła się Helena Englert, Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Matteo Brunetti, Karolina „Kaeyra” Baran, Krzysztof Kwiatkowski, prowadzący: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także Janija Lesar, która tym razem będzie w programie w roli choreografa, a także inne gwiazdy i tancerze.

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Mandaryna czarowała Edwarda Miszczaka

Impreza rozkręcała się w najlepsze, a do stolika, przy którym siedział Edward Miszczak, dosiadła się Mandaryna, która robiła wszystko, by zwrócić na siebie uwagę dyrektora stacji.

Cały czas się do niego uśmiechała, zagadywała i puszczała buziaki

- mówi nam osoba, która była na miejscu. Widać było, że ukochana Michała Wiśniewskiego świetnie się bawiła. Świadczy o tym chociażby fakt, że imprezę opuściła po północy, jako jedna z ostatnich.

Helena Englert puszczała dymka, a tancerze nie szczędzili sobie czułości

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć Heleny Englert, o której jest ostatnio dosyć głośno. Aktorka i piosenkarka pojawiła się w mrocznej stylizacji, jednak większość czasu spędziła nie przy stoliku, a na rozmowach z kolegami i na puszczaniu dymka. Z kolei Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zamiast bawić się z ekipą, nie mogli oderwać od siebie rąk i ust. To była udana impreza!

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