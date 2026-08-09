Danuta Martyniuk pokazała nową fryzurę. "Jedyna metamorfoza na plus" - WIDEO

Danuta Martyniuk to oczywiście żona Zenona Martyniuka, ale nie ogranicza się ona tylko do życia u boku króla disco polo. Przez lata budowała własną karierę poza światem mediów, ostatnio jednak coraz częściej pojawia się w blasku fleszy - a kamera ewidentnie ją kocha.

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Danuta Martyniuk pokazała nową fryzurę

Danuta Martyniuk ma za sobą spektakularną metamorfozę. Zmęczona ciągłym hejtem, pytaniami i komentarzami dotyczącymi jej wyglądu - przede wszystkim sylwetki - pokazała malkontentom, gdzie ich miejsce i schudła ponad 20 kg. Zdaniem fanów odebrało jej to też dobre 20 lat. Teraz "dzieła" dopełniła nowa, spektakularna fryzura.

Gwiazda postawiła na rozjaśnienie oraz przedłużenie włosów. Zachwycona nagrała nawet filmik, w którym prezentuje swój nowy look.

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Danuta Martyniuk znów odjęła sobie lat

Trzeba przyznać, że efekt naprawdę robi wrażenie, co pokazują zresztą pełne zachwytu komentarze internautów i fanów pani Danusi.

WOW pięknie pani wygląda co za odmiana tak trzymać pozdrawiam

Ślivznie pani wygląda. I naprawdę pani wygląda młodziej o kilka lat. A te inne celebrytki jak się poprawią to od razu kilka lat więcej.

Jedyna metamorfoza, zabiegi ktora naprawde wyszła na plus i wyglądają naturalnie.

Bardzo ładnie pani wygląda, zupełnie inna metamorfoza ,tylko podziwiać 🥰Włosy piękny kolorek i bardzo twarzowa długość

- czytamy pod filmikiem.

Danuta Martyniuk skończyła niedawno 58 lat i rzeczywiście ani trochę nie wygląda na swój wiek - co więcej, zdaje się młodnieć z roku na rok. Przy okazji przypominamy o jej głośnej i odważnej sesji zdjęciowej, opublikowanej z okazji tegorocznych urodzin:

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