To najdziwniejszy pojazd wojskowy w Polsce! Wzbudza sporo emocji. „Bóbr w klatce”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-09 13:03

Wojsko Polskie szykuje się do wielkiej defilady, która odbędzie się w sobotnie południe 15 sierpnia. Już tydzień wcześniej na Wisłostradę wyjechał najcięższy sprzęt wojskowy, by przeprowadzić próbę generalną przed wyjątkowym wydarzeniem. Jeden pojazd wzbudził wśród obserwatorów wyjątkowo silne emocje - opancerzony pojazd rozpoznawczy AMZ Bóbr-3, w nieco „dopracowanym” wydaniu.

Pojazd AMZ Bóbr-3 z osłonami antydronowymi na Wisłostradzie. O przygotowaniach do defilady przeczytasz na SE.
Autor: Marek Kudelski/Super Express Próba generalna defilady wojskowej w Warszawie

Próba generalna przed wielką defiladą w Warszawie

Defilada „Polska SAFE – Bezpieczna Polska” odbędzie się o godz. 12 w przyszłą sobotę, w Święto Wojska Polskiego i rocznicę Cudu nad Wisłą. Jednak już tydzień wcześniej można było zobaczyć, co zaplanowano na ten dzień.

W sobotę mieszkańcy Warszawy mogli podziwiać próbny przelot samolotów wojskowych, które testowały układ przed właściwą defiladą.

Podczas nocnej próby z soboty na niedzielę, od godz. 23 do 3 nad ranem, Wisłostradą przejeżdżał najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii: Abramsy, K2, Leopardy 2PL, Borsuki, Rosomaki, Kraby, Raki, K9, a także pojazdy wyposażone w osłony antydronowe i nowe parki pontonowe PFM.

Następnie, między 3 a 5:30, swoje układy ćwiczyły pododdziały piesze.

Na sam koniec od godz. 6 wszyscy wzięli udział w próbie generalnej już całości defilady.

Nocna próba defilady wojskowej w Warszawie 2
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- Próbę generalną kończymy z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami. Jesteśmy przygotowani do defilady - zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. 

Jak dodał, 15 sierpnia zobaczymy 10 tysięcy żołnierzy, a także najnowocześniejszy sprzęt, w tym myśliwce F‑35 w polskich barwach oraz zestawy przeciwlotnicze Pilica+.

Próba generalna defilady wojskowej w Warszawie
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Ten pojazd zadziwił wszystkich

Nie da się ukryć, że pokaz realnych zdolności Wojska Polskiego zrobił ogromne wrażenie na obserwatorach. Jeden z prezentowanych podczas próby pojazdów wywołał wyjątkowo silne emocje. AMZ Bóbr-3, czyli pływający, rozpoznawczy, opancerzony pojazd kołowy. Tym razem zaprezentowany z dodatkowym wyposażeniem - osłonami antyndronowymi.

„Bóbr w klatce” - śmieje się jeden z użytkowników platformy X, a podobnych komentarzy w sieci nie brakuje. Oto kilka przykładów:

„Dobra, oficjalnie wnioskujemy o odebranie wszystkich spawarek w Wojsku Polskim co najmniej do 15 sierpnia”

„Jaki mad max. Miotacze ognia też mają ?”

„A niby wprowadzili zakaz hodowli zwierząt futerkowych w klatkach. Zgłaszam do TOZ.”

Defilada w Warszawie. Wisłostrada już zamknięta
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