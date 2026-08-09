Widowiskowe próby przed wielką defiladą wojskową. "Wszystko poszło zgodnie z planem"

Próba generalna: wojsko pokazuje pełnię możliwości

Od wczesnego niedzielnego poranka trwa próba generalna defilady „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. O godz. 6.00 na Wisłostradzie pojawili się żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a wiceminister obrony Paweł Bejda oraz Szef Sztabu Generalnego obserwują przebieg ćwiczeń.To ostatni sprawdzian przed wielką defiladą 15 sierpnia – w Święto Wojska Polskiego i rocznicę Cudu nad Wisłą.

Na trasie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii: Abramsy, K2, Leopardy 2PL, Borsuki, Rosomaki, Kraby, Raki, K9, a także pojazdy wyposażone w osłony antydronowe i nowe parki pontonowe PFM. To pokaz realnych zdolności Wojska Polskiego, który robi ogromne wrażenie na obserwatorach.

Armia gotowa na 15 sierpnia. „Wszystko poszło zgodnie z planem”

Podczas niedzielnej próby generalnej głos zabrał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, który zapewnił, że wojsko jest w pełnej gotowości do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy Cudu nad Wisłą.

– Próbę generalną kończymy z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami. Jesteśmy przygotowani do defilady – powiedział generał.

Podkreślił, że żołnierze dedykują defiladę „wszystkim Polakom, którzy płacą podatki i składają się na wyposażenie”, które wojsko wykorzystuje na co dzień.

Gen. Kukuła zapowiedział, że 15 sierpnia zobaczymy 10 tysięcy żołnierzy, a także najnowocześniejszy sprzęt, w tym myśliwce F‑35 w polskich barwach oraz zestawy przeciwlotnicze Pilica+.

To ma być największy pokaz Wojska Polskiego w historii obchodów.

Sobota pod znakiem lotnictwa – próbny przelot nad miastem

W sobotę mieszkańcy Warszawy mogli podziwiać próbny przelot samolotów wojskowych. Maszyny Sił Powietrznych przeleciały nad Wisłą w godzinach 11.30–13.30, testując układ przed właściwą defiladą.

Widowisko przyciągnęło tłumy – to jeden z najbardziej efektownych elementów całych przygotowań.

W naszej galerii znajdziesz zdjęcia z prób lotniczych, nocnych przejazdów i niedzielnej próby generalnej – materiał, którego nie można przegapić.

Największa defilada w historii obchodów Święta Wojska Polskiego

Wiceminister obrony Paweł Bejda zapowiedział, że tegoroczna defilada będzie największą w historii. Po raz pierwszy podczas obchodów przed trybuną honorową wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie.

To uroczystość ważna nie tylko dla nowo mianowanych żołnierzy i ich rodzin, ale – jak podkreślił Bejda – „dla całej polskiej armii”.

Utrudnienia w ruchu: Wisłostrada zamknięta, zmiany w komunikacji

Próby oznaczają poważne utrudnienia dla kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej.

Wisłostrada zamknięta od soboty godz. 16 do niedzieli godz. 11 – na odcinku od Mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Gagarina.

W niedzielę rano Most Gdański jest niedostępny dla pieszych i rowerzystów.

Wiele ulic w rejonie Wisłostrady zostało wyłączonych z ruchu.

Zmiany w ZTM dotyczą kilkudziesięciu linii autobusowych i tramwajowych – część kursuje objazdami, część została podzielona na dwie części (Śródmieście / Praga).

To największe przygotowania logistyczne przed defiladą od lat.

Zobacz naszą galerię z prób przed defiladą

Widowiskowe pokazy – choć to tylko próby – przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. W naszej galerii prezentujemy najlepsze zdjęcia z niedzielnej próby generalnej.

49

Nocne przygotowania: ciężki sprzęt na Wisłostradzie

Próby trwały już w nocy z soboty na niedzielę. Od godz. 23 do 3.00 Wisłostradą przejeżdżały kolumny ciężkiego sprzętu – czołgi, armatohaubice, wozy bojowe i pojazdy wsparcia. Następnie, między 3.00 a 5.30, swoje układy ćwiczyły pododdziały piesze.

To właśnie nocne przejazdy były pierwszą okazją, by zobaczyć ogrom wojskowego zgrupowania, które od 3 sierpnia trenuje w Warszawie i okolicznych bazach.

66

Dostałbyś się do wojska? Rozwiąż QUIZ z wiedzy niezbędnej zawodowemu żołnierzowi Pytanie 1 z 13 Najdłuższą lądową linię graniczną Polska posiada z: Niemcami Ukrainą Czechami Następne pytanie

Defilada wojskowa i uroczysta zmiana na szczycie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni