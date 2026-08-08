Trwają przygotowania do wielkiej defilady. Nad Warszawą przeleciały samoloty wojskowe

Święto Wojska Polskiego: wielka defilada już 15 sierpnia

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się 15 sierpnia 2026 r. To 106. rocznica Bitwy Warszawskiej – jednego z najważniejszych momentów w historii Polski.Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada imponującą defiladę na Wisłostradzie, rozszerzoną o paradę morską w Gdyni. W stolicy zobaczymy setki żołnierzy, ciężki sprzęt, pojazdy specjalistyczne oraz potężny komponent lotniczy.

Trwają intensywne przygotowania – od 3 sierpnia ćwiczą pododdziały piesze, jednostki pancerne i lotnictwo w bazach w Babicach, Wesołej, Mińsku Mazowieckim, Powidzu i Gdyni.To największe zgrupowanie wojskowe przed defiladą od lat.

Próby przed defiladą: wojsko ćwiczy każdy element

W sobotę, 8 sierpnia, w samo południe na Wisłostradzie odbyła się próba komponentu lotniczego. Samoloty przeleciały nad centrum Warszawy, testując układ, wysokość i synchronizację przed wielkim pokazem 15 sierpnia.

To właśnie ten dynamiczny, głośny i widowiskowy element - chociaż to wciąż tylko test przed najważniejszym – przyciąga najwięcej uwagi mieszkańców.

W naszej galerii pod artykułem można zobaczyć zdjęcia z tego spektakularnego wydarzenia – przelatujące samoloty nad Wisłą, nisko nad mostami, w pełnej gotowości do defilady.

Gigantyczne utrudnienia w ruchu. Wisłostrada zamknięta na wiele godzin

Próby przed defiladą oznaczają ogromne zmiany dla kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej.

Od soboty godz. 16 do niedzieli godz. 11 Wisłostrada jest nieprzejezdna na odcinku od Mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Gagarina.Dodatkowo – w zależności od pogody – na dwie godziny zamknięte zostaną mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski oraz kładka pieszo-rowerowa.

Ratusz informuje o licznych objazdach:

kierowcy ominą zamknięty odcinek ulicami Modlińską, Jagiellońską, Wybrzeżem Helskim, Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim,

jadący od Łomianek zostaną skierowani na Marymoncką, Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

ZTM wprowadził zmiany tras kilkudziesięciu linii autobusowych, m.in. 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 oraz nocnych N14, N16, N33, N64, N83. W przypadku próby lotniczej inaczej jeżdżą także linie 100, 190, 409 i 500.

Niewykluczone są również podziały tras tramwajów przejeżdżających przez Wisłę – linie 1, 20, 4, 18, 6, 28 i 76 mogą kursować w dwóch oddzielnych częściach miasta.

49

Dostałbyś się do wojska? Rozwiąż QUIZ z wiedzy niezbędnej zawodowemu żołnierzowi Pytanie 1 z 13 Najdłuższą lądową linię graniczną Polska posiada z: Niemcami Ukrainą Czechami Następne pytanie