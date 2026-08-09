Noc z 8 na 9 sierpnia na długo pozostanie w pamięci wielu warszawiaków. Zamiast ciszy, ulice wypełnił rytmiczny warkot potężnych silników. Na Wisłostradzie odbyła się próba przed uroczystą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego.

Mimo późnej pory, na trasie przejazdu zebrały się tłumy. Całe rodziny z dziećmi, pasjonaci militariów i zwykli ciekawscy chcieli zobaczyć z bliska sprzęt, który na co dzień stanowi o sile naszej armii. Wielu pozdrawiało żołnierzy, a telefony komórkowe rozbłysły, uwieczniając pamiątkowe zdjęcia i filmy.

Co mieszkańcy zobaczyli na Wisłostradzie?

Przez centrum stolicy przejechała prawdziwa parada nowoczesnej techniki wojskowej. To była wyjątkowa okazja, by zobaczyć sprzęt, który już 15 sierpnia będzie główną atrakcją obchodów. Uważni obserwatorzy bez trudu rozpoznali kluczowe maszyny polskiej armii.

Czołgi Abrams i K2 to trzon polskich sił pancernych. Nowoczesne czołgi podstawowe, które budzą respekt swoimi gabarytami i siłą ognia. BWP Borsuk to polski bojowy wóz piechoty nowej generacji, który niedawno wszedł na wyposażenie wojska. Kołowy transporter opancerzony Rosomak sprawdził się już w boju i jest znany z misji w Afganistanie. Potężna armatohaubica Krab cechuje się wyjątkową precyzją i zasięgiem, co stanowi tarczę dla wojsk lądowych. W kolumnie pojazdów dostrzec można było również bezzałogowe systemy poszukiwawczo-uderzeniowe Gladius, czyli drony, które są oczami i uszami armii na polu walki.

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Nie tylko czołgi. Pełen przekrój sił zbrojnych

Nocna próba była jedynie przedsmakiem tego, co czeka nas 15 sierpnia. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w całym kraju, angażując wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Dowództwo Generalne zaplanowało również próby dla lotnictwa i marynarki.

Próba lotnicza: Odbyła się 8 sierpnia w południe nad Warszawą.

Próba morska: Zaplanowana jest na 11 sierpnia o 15:30 na wodach Zatoki Gdańskiej.

To pokazuje, że wielka defilada będzie wydarzeniem o bezprecedensowej skali, demonstrując siłę Polski na lądzie, w powietrzu i na morzu.

Zobacz próbę defilady lotniczej

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Dlaczego 15 sierpnia jest tak ważny?

Data defilady nie jest przypadkowa. 15 sierpnia obchodzimy rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, nazywanej „Cudem nad Wisłą”. To właśnie wtedy polskie wojska odparły bolszewicką nawałnicę, ratując niepodległość Polski i zatrzymując marsz rewolucji na zachód Europy. Dzień ten został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego w 1923 roku i po przerwie w czasach PRL, powrócił do kalendarza w 1992 roku.

QUIZ. Wojsko Polskie przed laty i dziś. Co wiesz o naszej armii? Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 Kto był Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych w Polsce w czasie wojny bolszewickiej w 1920 roku? Józef Haller Józef Piłsudski Tadeusz Rozwadowski Edward Rydz-Śmigły Następne pytanie