Potężne uderzenie w narkobiznes! Zatrzymania w Warszawie i okolicach

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-08 19:40

Stołeczni policjanci przeprowadzili szeroką akcję przeciwko przestępczości narkotykowej. W ciągu tygodnia zatrzymano 303 osoby, z czego 112 miało związek z narkotykami, a 197 było poszukiwanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 72 kilogramy różnych środków odurzających. W działaniach brało udział prawie 3 tys. policjantów.

Wielka akcja policji w Warszawie i okolicach. 303 zatrzymanych, 72 kg narkotyków

Akcja pod nazwą „Czyste Wakacje 2026” w Warszawie i okolicznych powiatach! Celem było ograniczenie handlu narkotykami i zatrzymanie osób, które mogły zajmować się ich produkcją, sprzedażą i rozprowadzaniem. Policjanci przeszukiwali domy, mieszkania i budynki gospodarcze. Sprawdzali też miejsca, gdzie mogło dochodzić do handlu narkotykami, m.in. kluby, bary, okolice dworców i szkół. Kontrolowano również samochody, także te używane do przewozu osób przez aplikacje. W działaniach brały udział także trzy psy wyszkolone do wykrywania narkotyków.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg różnych substancji. Najwięcej było marihuany – ponad 64 kg. Funkcjonariusze przejęli również ponad 5 kg amfetaminy i kokainy. Zabezpieczono także m.in. mefedron, MDMA, heroinę, metaamfetaminę, Xanax, metadon, ciastka z THC oraz rośliny konopi.

Łącznie przeszukano 159 miejsc. Policjanci sprawdzili też 1143 miejsca, w których mogło dochodzić do handlu narkotykami, oraz 796 adresów, pod którymi mogły ukrywać się osoby poszukiwane.

303 osoby zatrzymane!  112 z nich ma związek z przestępstwami narkotykowymi

W czasie całej akcji zatrzymano 303 osoby. Policja podaje, że 112 z nich ma związek z przestępstwami narkotykowymi. Kolejnych 197 osób było poszukiwanych. W tej grupie znalazło się m.in. 27 osób poszukiwanych listami gończymi i 135 osób objętych nakazami doprowadzenia. Wobec 17 zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze. Osiem osób trafiło do tymczasowego aresztu, a dziewięć zostało objętych policyjnym dozorem. W działaniach „Czyste Wakacje 2026” uczestniczyło łącznie 2936 policjantów z garnizonu stołecznego. 

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