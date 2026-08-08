Potężne uderzenie w narkobiznes! Zatrzymania w Warszawie i okolicach

Wielka akcja policji w Warszawie i okolicach. 303 zatrzymanych, 72 kg narkotyków
Akcja pod nazwą „Czyste Wakacje 2026” w Warszawie i okolicznych powiatach! Celem było ograniczenie handlu narkotykami i zatrzymanie osób, które mogły zajmować się ich produkcją, sprzedażą i rozprowadzaniem. Policjanci przeszukiwali domy, mieszkania i budynki gospodarcze. Sprawdzali też miejsca, gdzie mogło dochodzić do handlu narkotykami, m.in. kluby, bary, okolice dworców i szkół. Kontrolowano również samochody, także te używane do przewozu osób przez aplikacje. W działaniach brały udział także trzy psy wyszkolone do wykrywania narkotyków.
Podczas akcji policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg różnych substancji. Najwięcej było marihuany – ponad 64 kg. Funkcjonariusze przejęli również ponad 5 kg amfetaminy i kokainy. Zabezpieczono także m.in. mefedron, MDMA, heroinę, metaamfetaminę, Xanax, metadon, ciastka z THC oraz rośliny konopi.
Łącznie przeszukano 159 miejsc. Policjanci sprawdzili też 1143 miejsca, w których mogło dochodzić do handlu narkotykami, oraz 796 adresów, pod którymi mogły ukrywać się osoby poszukiwane.
303 osoby zatrzymane! 112 z nich ma związek z przestępstwami narkotykowymi
W czasie całej akcji zatrzymano 303 osoby. Policja podaje, że 112 z nich ma związek z przestępstwami narkotykowymi. Kolejnych 197 osób było poszukiwanych. W tej grupie znalazło się m.in. 27 osób poszukiwanych listami gończymi i 135 osób objętych nakazami doprowadzenia. Wobec 17 zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze. Osiem osób trafiło do tymczasowego aresztu, a dziewięć zostało objętych policyjnym dozorem. W działaniach „Czyste Wakacje 2026” uczestniczyło łącznie 2936 policjantów z garnizonu stołecznego.