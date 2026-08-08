Gdzie będą burze w niedzielę i poniedziałek? IMGW wskazuje regiony

Burze z gradem uderzą w część Polski. W poniedziałek obejmą większy obszar kraju

Sobotnia pogoda jest bardzo przyjemna i spokojna, ale już jutro gdzieniegdzie ma się to zmienić! W niedzielę, 9 sierpnia burzowa pogoda będzie przede wszystkim w południowej i wschodniej części Polski. Burze, miejscami połączone z gradem, mogą pojawić się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Podczas burz trzeba uważać przede wszystkim na silniejsze podmuchy wiatru. W porywach może on osiągać do 65 km/h. Burzom będą towarzyszyć przelotne opady deszczu. Deszcz możliwy jest również w innych miejscach na wschodzie i południu kraju. Nie wszędzie jednak będzie grzmieć. Najspokojniejszej pogody można spodziewać się na północnym zachodzie, gdzie pojawią się większe rozpogodzenia.

Niedziela przyniesie też bardzo dużą różnicę temperatur między poszczególnymi regionami. Nad samym morzem termometry pokażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza. W centrum będzie od około 23 do 26 stopni. Znacznie cieplej zrobi się na południowym wschodzie. Tam temperatura może wzrosnąć do 33 stopni. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W poniedziałek burze obejmą większą część kraju, spokojnie nad morzem

W poniedziałek sytuacja się zmieni. Spokojnie ma być przede wszystkim na północy Polski. Tam prognozowana jest pogodna aura. Burz należy natomiast spodziewać się na południu, południowym wschodzie oraz w centrum kraju.

Także tego dnia lokalnie może spaść grad. Burzom będą towarzyszyć przelotne opady deszczu oraz mocniejsze porywy wiatru. Tym razem mogą one osiągać około 70 km/h.

Poniedziałek będzie również bardzo gorący, szczególnie na południu. Temperatura maksymalna wyniesie około 21 stopni nad samym morzem i około 25 stopni na północy kraju. Na południu termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza.

Poza burzami wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Największą uwagę na pogodę powinni więc zwrócić mieszkańcy południa, południowego wschodu i centrum Polski. To właśnie tam w poniedziałek prognozowane są burze, lokalny grad i silniejsze porywy wiatru.

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