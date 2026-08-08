Gwiazdy TVN na czele Top of the Top Sopot Festival 2026. Ogłoszono pełny skład prowadzących

Marcin Prokop, Dorota Wellman i inne gwiazdy TVN poprowadzą Top of the Top Sopot Festival 2026

Inauguracja sopockiej imprezy należy do Doroty Wellman i Marcina Prokopa, którzy zapowiedzą artystów występujących w trakcie muzycznego hołdu dla zmarłego Stanisława Soyki pod hasłem "Stanisław Soyka. Absolutnie". Następnie stery przejmą Jan Pirowski oraz Izabella Krzan, zapowiadając widowisko "Top of the Pop". Wtorkowe popołudnie z cyklem "Otwarta Scena" poprowadzi telewizyjny duet Sandra Hajduk-Popińska i Olivier Janiak, natomiast o wieczorne emocje podczas zmagań o statuetkę Bursztynowego Słowika zadbają Damian Michałowski wraz z Pauliną Krupińską-Karpiel. W środę na estradę wrócą Dorota Wellman i Marcin Prokop, aby przeprowadzić publiczność przez wydarzenie zatytułowane "Opera Leśna w Czterech Aktach". Ostatni dzień festiwalu wystartuje z mocnym brzmieniem "Top of the Rock" pod nadzorem Mateusza Hładkiego i Klaudii El Dursi, a ostateczne zamknięcie imprezy przypadnie w udziale Paulinie Krupińskiej-Karpiel i Damianowi Michałowskiemu przy okazji koncertu "Duety Nocy Letniej". Jak podaje Radio Eska, znany jest już dokładny harmonogram sierpniowych występów.

Nie przegap: Top of the Top Sopot Festival 2026. Znamy nazwiska pierwszych gwiazd i harmonogram koncertów

11

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2026. Hołd dla Stanisława Soyki i przeboje Top of the Pop

Początek imprezy upłynie pod znakiem wzruszających wspomnień i przypomnienia największych szlagierów. Pierwszą część tego wieczoru uświetni wspomniany duet Dorota Wellman i Marcin Prokop, którzy zaproszą na muzyczny hołd dla niezapomnianego Stanisława Soyki. Wśród wykonawców interpretujących jego twórczość przy akompaniamencie Grott Orkiestry znajdą się między innymi Kayah, Kuba Badach, Maciej Stuhr, Zbigniew Zamachowski oraz Justyna Steczkowska. Na scenie pojawią się również Ralph Kaminski, Czesław Mozil, Kasia Sienkiewicz, Natalia Grosiak, Renata Przemyk, Janusz Radek, Aga Zaryan i Natalia Szroeder, a także rodzina zmarłego artysty reprezentowana przez Ninę Sojkę, Kubę Sojkę i Ryszarda Sojkę. Z kolei druga odsłona poniedziałkowego wydarzenia to projekt "Top of the Pop", nad którym czuwać będą Jan Pirowski i Izabella Krzan. Widzowie zgromadzeni w amfiteatrze usłyszą znane krajowe hity w odświeżonych wersjach, a zaśpiewają je chociażby Dawid Kwiatkowski, Margaret, Kaśka Sochacka, Piotr Kupicha, Kayah, Natasza, Zalia i Oskar Cyms.

Walka o Bursztynowego Słowika i Otwarta Scena. Drugi dzień festiwalu w Sopocie

Kolejny dzień sopockiego święta zagwarantuje równie potężną dawkę wrażeń, a jego najważniejszym punktem będzie rywalizacja o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Wcześniej jednak widzowie obejrzą popołudniowy blok "Otwarta Scena", którego gospodarzami będą Sandra Hajduk-Popińska oraz Olivier Janiak. Przed publicznością zaprezentują się tacy twórcy jak Agnieszka Chylińska, Krzysztof Zalewski, Organek, Błażej Król, Żabson, Fukaj czy zespoły Golec uOrkiestra, Mikromusic i Blue Cafe, a stawkę uzupełni artystyczny duet Smolik i Kev Fox. Kiedy zapadnie zmrok, rozpocznie się główny konkurs, w którym o głosy sympatyków powalczą utalentowani wokaliści, a całą ceremonię poprowadzą Damian Michałowski i Paulina Krupińska-Karpiel. Szansę na zdobycie cennego trofeum otrzymali w tym roku Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan, Oceana, Jovi, Jeremi Sikorski, Natalia Muianga, duet EMO i Sarsa oraz formacja Kuba i Kuba.

Dorota Wellman i Marcin Prokop poprowadzą koncert Opera Leśna w Czterech Aktach

Trzecia odsłona letniego festiwalu stanowić będzie wyjątkową wędrówkę poprzez rozmaite nurty i epoki polskiej muzyki rozrywkowej. Tego wieczoru fani ponownie zobaczą sprawdzony duet prezenterów, ponieważ Dorota Wellman wspólnie z Marcinem Prokopem będą pełnić rolę gospodarzy wielkiego widowiska zatytułowanego "Opera Leśna w Czterech Aktach". Na jednej scenie spotkają się przedstawiciele różnych pokoleń i muzycznych światów, tacy jak Artur Rojek, Nosowska, Igor Herbut, Kortez, Michał Bajor, Ralph Kaminski, Kuba Badach oraz Ania Dąbrowska. Widzowie zgromadzeni w amfiteatrze będą mogli podziwiać również wokalne umiejętności Natalii Szroeder oraz legendy polskiej estrady, czyli Alicji Majewskiej, której tradycyjnie będzie towarzyszył kompozytor Włodzimierz Korcz.

Finał Top of the Top Sopot Festival 2026. Duety Nocy Letniej i koncert Top of the Rock

Ostatni akord Top of the Top Sopot Festival 2026 przyniesie intrygujące połączenie ciężkich gitarowych dźwięków z nastrojowymi, romantycznymi kolaboracjami. Finałowy dzień otworzy uderzenie energii w ramach wydarzenia "Top of the Rock", które wspólnymi siłami poprowadzą Mateusz Hładki i Klaudia El Dursi. Na deskach amfiteatru zagrają prawdziwe ikony polskiego rocka, w tym grupy Lady Pank, Kobranocka, IRA Trio, a także Małgorzata Ostrowska i formacja Perfect występująca z Łukaszem Drapałą. Zwieńczeniem całego czterodniowego święta muzyki będzie magiczny koncert pod szyldem "Duety Nocy Letniej", nad którym pieczę obejmą prezenterzy Damian Michałowski i Paulina Krupińska-Karpiel. Festiwalowa publiczność usłyszy unikalne artystyczne duety, które stworzą między innymi Maryla Rodowicz, Misi Furtak, Zalewski, Igor Herbut, Young Leosia, Zalia, Natalia Szroeder i Błażej Król.