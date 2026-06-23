Top of the Top Sopot Festival 2026. Znamy nazwiska pierwszych gwiazd i harmonogram koncertów

Top of the Top Sopot Festival 2026: Lista artystów i gwiazdy koncertów

Telewizja TVN intensywnie przygotowuje się do kolejnego muzycznego widowiska, a serwis Wirtualne Media dotarł do pierwszych ustaleń dotyczących tegorocznego line-upu. Na Top of the Top Sopot Festival 2026 pojawi się czołówka rodzimego rynku muzycznego. Publiczność będzie mogła podziwiać na żywo takich wokalistów i zespoły jak: Artur Rojek, Agnieszka Chylińska, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Maryla Rodowicz, Zalia, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Margaret, Lady Pank, Smolik/Kev Fox, Błażej Król, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Piotr Kupicha, Micromusic, Igor Herbut oraz Małgorzata Ostrowska.

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Szczegółowy harmonogram Top of the Top Sopot Festival 2026. Zobacz program

Portal dostarczył również konkretne informacje na temat podziału poszczególnych dni festiwalowych. Wydarzenie otworzy muzyczne pasmo „Top of the Pop”, bazujące na największych radiowych przebojach. W tej części wspólny utwór „Później Ci opowiem” zaprezentują Margaret i Dawid Kwiatkowski, a towarzyszyć im będą Kaśka Sochacka, Zalia, Oskar Cyms czy Piotr Kupicha. Tego samego wieczoru zaplanowano wyjątkowy hołd dla zmarłego muzyka w ramach segmentu „Stanisław Soyka. Absolutnie”.

Drugi dzień upłynie pod znakiem wyznaczania nowych kierunków w muzyce, co zagwarantuje widowisko „Otwarta scena”. Przed publicznością wystąpią wówczas Agnieszka Chylińska, Krzysztof Zalewski oraz Błażej Król. Następnie odbędą się prestiżowe zmagania wokalistów o statuetkę Bursztynowego Słowika.

Trzecia doba festiwalowa to format zatytułowany „Opera Leśna w czterech aktach”. Głównym wydarzeniem będzie tu występ Artura Rojka z materiałem z nadchodzącej, jesiennej płyty. Swoje umiejętności zaprezentują ponadto Katarzyna Nosowska, Igor Herbut oraz niezastąpiony duet Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

Zwieńczeniem muzycznego święta będą dwa koncerty finałowe: „Top of the Rock” i „Bal w Operze”. Mocne brzmienia i taneczną atmosferę zapewnią formacja Lady Pank oraz Maryla Rodowicz, a obok nich na scenie zameldują się Małgorzata Ostrowska, Misia Furtak, Błażej Król, Igor Herbut, Zalia i Krzysztof Zalewski.

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Transmisja Top of the Top Sopot Festival 2026 w TVN. Gdzie i kiedy oglądać?

Wielkie muzyczne święto na Wybrzeżu zostało zaplanowane na cztery pełne dni koncertowe. Całość odbędzie się w terminie od 24 do 27 sierpnia. Relację z występów artystów będzie można śledzić na żywo dzięki transmisji na antenie stacji TVN.