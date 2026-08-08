Niewiarygodne, co zrobili z piosenką Wodeckiego na weselu Rafała Brzozowskiego. Nikt tego nie wyłapał!

Rafał Brzozowski wybrał piosenkę Zbigniewa Wodeckiego na pierwszy taniec

Ślub Rafała Brzozowskiego i Heleny był jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Zakochani długo chronili swoją prywatność, dlatego uroczystość wzbudziła ogromne zainteresowanie. Para młoda bawiła się w towarzystwie około 400 gości.

Do sieci trafiły nagrania z hucznego wesela. Na imprezie nie zabrakło świetnej muzyki i tańca. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów był pierwszy taniec państwa młodych. Rafał Brzozowski i Helena postawili na utwór Zbigniewa Wodeckiego "Zabiorę cię dziś na bal".

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Wybór nie był przypadkowy. Brzozowski od lat z ogromnym szacunkiem wypowiada się o Wodeckim. Muzycy mieli okazję nawet wspólnie pracować - blisko dekadę temu nagrali razem utwór "Zacznij od Bacha". Dla Rafała Wodecki był nie tylko wielką gwiazdą, ale także artystą, którego muzykę naprawdę cenił.

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To miał być hołd dla wielkiego artysty

Wybierając piosenkę Wodeckiego na swój pierwszy taniec, Brzozowski chciał w pewien sposób oddać mu hołd. Jak przyznał, gdyby Zbigniew Wodecki nadal żył, z pewnością otrzymałby zaproszenie na jego wesele.

Absolutnie. Jestem jednak pewien, że nie miałby czasu, bo on tyle grał koncertów, że ojej

- żartował Brzozowski, wspominając swojego starszego kolegę.

Pierwszy taniec do utworu Wodeckiego miał więc dla niego dodatkowe znaczenie. Rafał i Helena zaprezentowali piękną choreografię, a goście nagrodzili ich występ brawami. Wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać podczas pierwszego tańca - romantycznie i elegancko. Tyle że w pewnym momencie wydarzyło się coś, czego większość osób nawet nie zauważyła.

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Zmienili słowa hitu Wodeckiego. Nikt tego nie zauważył!

Okazuje się, że weselna wersja piosenki różniła się od oryginału. Rafał Brzozowski zdradził ten szczegół dopiero podczas rozmowy z "Super Expressem".

"Zabiorę cię gdzieś na bal" to piękna opowieść. Zmieniliśmy troszeczkę tam tekst w jednym miejscu. Mam nadzieję, że się Zbyszek by nie obraził

- powiedział.

W oryginalnym tekście piosenki Wodeckiego znajduje się wers "na twoich włosów heban". Na weselu Brzozowskich zabrzmiał jednak zupełnie inaczej.

Tam jest "na twoich włosów heban", a koledzy zaśpiewali "na twoje włosy Hela"

- wyjaśnił w rozmowie z nami Rafał.

Tym samym jeden z wersów został zmieniony specjalnie z myślą o pannie młodej.

Co ciekawe, podczas wesela nikt najwyraźniej nie zwrócił na to szczególnej uwagi. Dopiero Rafał, wspominając ten wyjątkowy wieczór, ujawnił, że w dobrze znanym wszystkim przeboju pojawiła się mała, ale bardzo osobista modyfikacja. Trudno o bardziej romantyczny szczegół. Wielki przebój Wodeckiego został na chwilę "szyty na miarę" dla Heleny Brzozowskiej.

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