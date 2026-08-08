Ciężarna Monika Brodka na warszawskim festiwalu. Zrobiła wielkie show na scenie

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-08-08 9:31

Monika Brodka niebawem zostanie mamą po raz drugi, ale stan błogosławiony nie zatrzymuje jej przed występami. Wokalistka wystąpiła w piątkowy wieczór w stolicy podczas festiwalu Erste Letnie Brzmienia i błyskawicznie skupiła na sobie wzrok tłumu. W odważnym stroju, z wyraźnie widocznym brzuchem i niesamowitą werwą, przygotowała dla fanów fantastyczne widowisko.

Ciężarna Brodka pojawiła się na scenie w Warszawie

Trudno wyobrazić sobie muzyczne lato w Polsce bez plenerowych imprez. W piątek na terenie warszawskiego Służewca wystartowała nowa edycja festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Swoje utwory zaśpiewały tam chociażby Natalia Szroeder czy Julia Wieniawa, jednak to właśnie koncert Moniki Brodki budził jedne z największych emocji tego wieczoru.

Piosenkarka przygotowała rewelacyjne widowisko. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję przypomnieć sobie hity z popularnego albumu "Granda". Spojrzenia przyciągała jednak nie tylko warstwa muzyczna, ale również wizerunek wokalistki. Monika Brodka zaprezentowała się przed warszawską publicznością z widocznym, ciążowym brzuchem. Zamiast go maskować, gwiazda zdecydowała się na kreację, która wprost eksponowała jej obecne kształty.

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Brodka w ciąży zachwyciła publiczność

Od dawna wiadomo, że występy Moniki Brodki to zdecydowanie coś więcej, niż zwykłe odśpiewanie piosenek. Również i w tym przypadku zadbano o niezwykłą warstwę wizualną całego przedsięwzięcia. Na scenie zagościły motywy nierozerwalnie związane z kultową "Grandą", a sama wokalistka wręcz tryskała energią przez cały czas trwania koncertu. Chociaż oczekiwanie na narodziny dziecka to specyficzny moment w życiu, Brodka nie zamierza rezygnować ze swoich zawodowych obowiązków. Co więcej, podczas piątkowego show pokazała wszystkim, że ciężarna kobieta na scenie potrafi lśnić dokładnie tak samo, jak w każdym innym czasie.

"Granda" wróciła po 16 latach

Wypuszczony na rynek muzyczny w 2010 roku album "Granda" stanowił prawdziwy punkt zwrotny na artystycznej drodze Brodki. Wokalistka, która zyskała sławę dzięki wygranej w popularnym programie "Idol", postanowiła pójść w kierunku brzmień kojarzonych bardziej z nurtem alternatywnym. Ten odważny ruch przyniósł jej ogromny sukces. Krążek ten uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w jej karierze i trwale wpisał się w historię krajowej muzyki niezależnej.

Teraz, po upływie 16 lat, piosenkarka zadecydowała, że znów zabierze swoich fanów w tę muzyczną podróż. Stołeczny koncert stanowił część wyjątkowej trasy, skupionej wyłącznie na tym konkretnym wydawnictwie. Na scenie Brodka imponowała publiczności nie tylko świetnym wokalem i dopracowaną oprawą wizualną, ale też niekończącymi się pokładami wigoru.

Monika Brodka w zbroi! Tak pokazała się na scenie
Ciężarna Monika Brodka na koncercie. Na miniaturze wokalistka eksponuje brzuch. O festiwalu w Warszawie przeczytasz na SE.
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MONIKA BRODKA