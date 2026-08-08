Shawn Mendes w końcu potwierdził swój nowy związek. Jego ukochana to była partnerka znanego piłkarza

Znany wokalista był już wcześniej widywany ze sławnymi, jak i kompletnie nieznanymi opinii publicznej kobietami, co zazwyczaj okazywało się wyłącznie koleżeństwem lub zawodową współpracą. Tym razem jednak Shawn Mendes został kilkakrotnie przyłapany w objęciach tej samej brazylijskiej gwiazdy, co wywołało masę plotek. Przystojny Kanadyjczyk ostatecznie przerwał milczenie i w wyjątkowy sposób przyznał, że jego nową wybranką jest piękna aktorka z Ameryki Południowej.

Shawn Mendes nie jest już singlem

Od momentu definitywnego rozstania z piosenkarką Camilą Cabello, z którą tworzył bardzo burzliwy związek, gwiazdor skupił się na tworzeniu nowej muzyki i trosce o własne zdrowie psychiczne. Przez długi czas unikał w ogóle odpowiedzi na jakiekolwiek pytania o swoje życie prywatne, co tylko wzmagało zainteresowanie wokół kobiet z jego otoczenia. Jak się jednak okazuje, najnowsze medialne spekulacje znalazły ostatecznie swoje potwierdzenie w rzeczywistości.

Wybranką wokalisty okazała się być Bruna Marquezine, o trzy lata od niego starsza gwiazda z Brazylii. Okazją do oficjalnego ogłoszenia tego faktu stały się jej urodziny. Piosenkarz opublikował w sieci krótki wpis ze specjalnymi życzeniami, w których zadeklarował, że kobieta całkowicie zmieniła jego codzienne życie, wyrażając przy tym swoją wielką wdzięczność.

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Kim jest Bruna Marquezine? Nowa dziewczyna gwiazdora przez lata związana była z legendą piłki nożnej

Pochodząca z okolic gorącego Rio de Janeiro 31-letnia Bruna to w swoim ojczystym kraju bardzo popularna gwiazda seriali, która swoje pierwsze aktorskie kroki stawiała jeszcze jako dziecko. Poza pracą na małym ekranie, kobieta miała okazję wystąpić w amerykańskiej produkcji "Blue Beetle". Dla wielu osób jednak największym powodem zainteresowania jej osobą jest fakt, z kim była związana wcześniej.

Aktorka poznała słynnego piłkarza Neymara, mając zaledwie siedemnaście lat, podczas gdy sportowiec skończył wtedy dwadzieścia. Ich związek opisywano jako niezwykle burzliwy, a wielokrotne rozstania i powroty były szeroko komentowane przez brazylijską prasę. Ostatecznie relacja tej pary celebrytów, o której rozpisywały się media, definitywnie przeszła do historii w 2018 roku.

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