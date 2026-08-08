To prawdziwy test dla fanów show-biznesu! Poznasz gwiazdy po dziecięcych fotografiach?

Celebryci chętnie pokazują dziś swoje archiwalne fotografie. Jedni robią to z okazji urodzin, inni wracają wspomnieniami do beztroskich lat dzieciństwa lub dzielą się rodzinnymi pamiątkami z fanami w mediach społecznościowych. Takie zdjęcia niemal zawsze wywołują lawinę komentarzy. Internauci prześcigają się w zgadywaniu, kto znajduje się na fotografii i do kogo dana gwiazda była podobna jako dziecko. To właśnie dlatego przygotowaliśmy mały test dla naszych czytelników. Czy rozpoznasz znane twarze, zanim przeczytasz ich nazwiska?

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Jedną z bohaterek takiej zabawy bez wątpienia mogłaby być Kinga Rusin. Dziennikarka od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiej telewizji, jednak na zdjęciach z dzieciństwa wygląda zupełnie inaczej niż dziś. Fani często zwracają uwagę, że uśmiech pozostał jednak dokładnie taki sam.

Ogromne emocje wzbudzają również zdjęcia Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Wokalistka od najmłodszych lat uwielbiała pozować przed obiektywem, a jej dziecięce fotografie regularnie zachwycają fanów.

Nie brakuje także archiwalnych ujęć Mai Sablewskiej. Stylistka i ekspertka od wizerunku przeszła ogromną metamorfozę, dlatego wielu internautów ma problem z rozpoznaniem jej na zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat.

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W gronie gwiazd, których fotografie z dzieciństwa wywołują największe poruszenie, znajduje się również Anna Guzik. Aktorka już jako mała dziewczynka miała charakterystyczny uśmiech, który do dziś jest jej znakiem rozpoznawczym.

Nie sposób pominąć Dody. Królowa polskiego show-biznesu nieraz pokazywała zdjęcia z dzieciństwa, a internauci zgodnie przyznają, że mimo upływu lat zachowała charakterystyczne rysy twarzy.

Podobnie jest z Andrzejem Piasecznym. Artysta od lat cieszy się ogromną sympatią fanów, a jego archiwalne fotografie często przypominają, że urok osobisty towarzyszył mu już od najmłodszych lat.

Wielkie zainteresowanie budzą także zdjęcia Ewy Chodakowskiej. Dziś motywuje miliony Polaków do aktywności fizycznej, ale jako dziecko wyglądała zupełnie niepozornie.

Trudno przejść obojętnie także obok fotografii Dawida Kwiatkowskiego. Idol młodego pokolenia niemal od razu zdradza charakterystyczny uśmiech, choć wielu fanów przyznaje, że bez podpowiedzi nie odgadłoby jego tożsamości.

Na koniec prawdziwa gratka dla fanów muzyki tanecznej. Skolim również ma zdjęcia z dzieciństwa, które błyskawicznie obiegają internet. Dziś trudno uwierzyć, że ten nieśmiały chłopiec wyrósł na jednego z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia.

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Sonda Czy w show-biznesie możliwa jest prawdziwa przyjaźń? Dlaczego nie, jak w każdej branży, wszystko zależy od ludzi. Tak, ale do czasu pierwszego konfliktu. Przyjaźń to bardzo duże słowo, często nadużywane. Nie sądzę, tam gdzie w grę wchodzi sława, nie ma miejsca na lojalność.