Tak wyglądały kulisy rozstania Ewy Kasprzyk z "Tańcem z gwiazdami". Szokująca deklaracja ze strony Miszczaka!

Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk była jedną z jurorek "Tańca z Gwiazdami". Wzbudzała ona spore kontrowersje przez swoje wypowiedzi i zachowanie. Nikt się jednak nie spodziewał, że w czerwcu 2026 ogłosi swoje odejście z programu. Początkowo Kasprzyk zganiała na swój zajęty grafik i brak czasu. Potem zaczęła wprost mówić, że nie do końca czuła vibe show, a nawet momentami nie mogła się tam odnaleźć. W pewnym momencie aktorka przestała odpowiadać na te pytania oraz możliwy konflikt z produkcją show. Ten ostatni zarzut wielokrotnie krążył za kulisami programi, ale nikt się do tego nie odnosił.

Rafał Maserak o odejściu Ewy Kasprzyk. Szok, co wyjawił!

Edward Miszczak o odejściu Kasprzyk. Znamy prawdę!

Super Express postanowił zapytać dyrektora programowego Polsatu - Edwarda Miszczaka o kulisy odejścia Ewy Kasprzyk z "Tańca z Gwiazdami". Jak przyznał wprost - to nie Polsat zakończył z nią współpracę, tylko aktorka sama odeszła.

- To nie my z Ewą się pożegnaliśmy, to ona powiedziała, że ma tyle ofert, że już w ostatnim sezonie zastępowaliśmy ją parokrotnie różnymi gwiazdami, dlatego, że miała zdjęcia za granicą. Ma taki dobry okres na planie. Potrzebowała więcej swobody. To jest trudna robota. To są trzy miesiące co tygodniowej harówy - powiedział Miszczak.

Jak dodał, rozstali się z Kasprzyk bardzo polubownie. Jednocześnie zdementował informacje o tym, że miał być między nią a Polsatem konflikt.

- Jeśli będziemy mieli jakąś ofertę dla niej, to na pewno do niej wystąpimy. Jesteśmy w pełni w dobrych relacjach. To jest za duża postać. Sam ją kiedyś wymyśliłem do tego programu. To było ciekawe, ale u niej się za dużo zmieniło. Nagle wybrała sobie inny świat. Proszę pamiętać o tym, że nie da się często pogodzić wszystkich wektorów i lepiej sobie wybrać to we właściwym momencie - powiedział Miszczak.