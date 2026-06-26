Tylko Ewa Kasprzyk znika z "Tańca z Gwiazdami"?! Znamy nowe, gorące doniesienia

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-06-26 5:27

To już pewne! Ewa Kasprzyk (69 l.) kończy swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". Aktorka, która przez pięć sezonów zasiadała w jury najpopularniejszego show w Polsce, podjęła taką decyzję ze względu na na dużą liczbę innych zobowiązań zawodowych. "Super Express" ustalił, co z przyszłością reszty jurorów.

Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk za stołem jurorskim "Tańca z Gwiazdami" zasiadła jesienią 2024 roku. Wtedy też program powrócił na antenę po półtorarocznej przerwie. Zajęła miejsce Andrzej Grabowskiego (74 l.), który niedawno wyznał prawdziwy powód zakończenia współpracy z tanecznym show.

Nina [Terentiew - przyp. red.] przestała być dyrektorem programowym, został Edek Miszczak. I Edek do mnie zadzwonił i mówi: "Andrzej, wiesz, bo my tutaj zmieniamy trochę formułę, gdzie indziej to będzie, młodszych potrzebujemy", no i tak się stało

- powiedział Grabowski w podcaście "WojewódzkiKędzierski". 

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Teraz Edward Miszczak (71 l.) podziękował za współpracę Kasprzyk.

Dziękuje Ewie za te pięć edycji „Tańca z Gwiazdami” podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację

- powiedział dyrektor programowy Polsatu.

Wiemy co z pozostałymi gwiazdami programu

Oficjalnie nie podano jeszcze nazwiska gwiazdy, która miałaby zająć miejsce aktorki. Plotkuje się, że może to być Agata Kulesza (54 l.), która w programie gościnnie pełniła tę rolę. Jak dowiedział się "Super Express" pozostały skład jury pozostaje bez zmian. Występy gwiazd oceniać będą: Iwona Pavlović (63 l.), Rafał Maserak (42 l.) i Tomasz Wygoda (52 l.).

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Ewa Kasprzyk w czerwonej sukience z odkrytymi ramionami, gestykulująca podczas występu w Tańcu z Gwiazdami. Aktorka, zasiadająca w jury, z blond włosami i delikatnym makijażem, z ekspresją na twarzy, mówi na temat odejścia z programu, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
EWA KASPRZYK