Andrzej Grabowski szczerze o rozstaniu z "Tańcem z gwiazdami". Edward Miszczak zadzwonił osobiście

Andrzej Grabowski zbudował niezwykle silną pozycję w krajowym show-biznesie, błyszcząc na ekranach w zróżnicowanym repertuarze. Choć gigantyczna popularność spadła na niego za sprawą roli kultowego Ferdka z popularnego "Świata według Kiepskich", jego zawodowy życiorys obfituje również w niezwykle udane wcielenia dramatyczne.

Andrzej Grabowski był jurorem w "Tańcu z Gwiazdami"

Gwiazdor spędził aż osiem lat za jurorskim stołem podczas realizacji hitowego programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W 2014 roku, gdy format przeszedł pod skrzydła Polsatu, zasilił nową ekipę oceniającą uczestników. Jego misja potrwała równo trzynaście edycji i zakończyła się w 2022 roku. Grabowskiemu stale towarzyszyli na wizji Iwona Pavlović oraz Michał Malitowski, natomiast skład w niektórych sezonach uzupełniali także Ola Jordan albo piosenkarz Andrzej Piaseczny.

Edward Miszczak zadzwonił w sprawie zwolnienia. Tak aktor rozstał się z show

Kulisy odejścia z programu 74-letni artysta postanowił naświetlić w podcaście prowadzonym przez Piotra Kędzierskiego i Kubę Wojewódzkiego. Kiedy gospodarze dopytywali aktora o powody zniknięcia z fotela jurora, Andrzej Grabowski bez owijania w bawełnę potwierdził, że z inicjatywy producentów nastąpiło zwolnienie. Decyzję uargumentowano chęcią odmłodzenia formatu, o czym osobiście poinformował go sam Edward Miszczak, pełniący od niedawna funkcję dyrektora programowego stacji Polsat. Należy zaznaczyć, iż po 26. serii z Grabowskim zarządzono telewizyjną pauzę. Kolejny wyczekiwany sezon ruszył dopiero wiosną 2024 roku, omijając cały 2023 rok. Wolne miejsce za stołem ostatecznie przejęła zaledwie o pięć lat młodsza od aktora Ewa Kasprzyk.

"Nina [Terentiew - przyp. red.] przestała być dyrektorem programowym, został Edek Miszczak. I Edek do mnie zadzwonił i mówi: 'Andrzej, wiesz, bo my tutaj zmieniamy trochę formułę, gdzie indziej to będzie, młodszych potrzebujemy', no i tak się stało" - powiedział Grabowski w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

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Wynagrodzenie dla jurora. Ile zarabiał Grabowski?

Kuba Wojewódzki w trakcie wywiadu z serialowym Ferdkiem zahaczył również o aspekt zarobków. Prezenter zapytał wprost, czy telewizja oferowała dobre wynagrodzenie za udział w "Tańcu z Gwiazdami" jako juror. Grabowski odparł bez zawahania.

"Tak sobie" - skwitował.

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