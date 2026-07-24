Maria Jeleniewska ma na oku znanego sportowca? Internauci łączą ją z przystojnym reprezentantem Polski!

Życie uczuciowe osób z pierwszych stron gazet, w tym aktorów, sportowców i muzyków, od zawsze przyciąga uwagę mediów. Obecnie jednak równie wielkim zainteresowaniem cieszą się relacje popularnych twórców internetowych, którzy regularnie stają się bohaterami miłosnych spekulacji. Kiedy Maria Jeleniewska oficjalnie zakończyła swój związek z Kubą Nowosińskim, w sieci natychmiast wybuchła prawdziwa lawina komentarzy i domysłów. Dziś uwaga jej zaangażowanych obserwatorów przeniosła się na zupełnie nowe tory, a fani bacznie śledzą każdy krok influencerki, próbując wytypować jej potencjalnych partnerów na przyszłość.

Maria Jeleniewska wygrała "Taniec z Gwiazdami". Fani śledzą losy tiktokerki

Twórczyni internetowa zgromadziła na swoich profilach setki tysięcy lojalnych fanów, którzy z zapartym tchem śledzą jej działalność. Nic zatem dziwnego, że jej ostateczny triumf w finałowym odcinku popularnego formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wywołał skrajne emocje, a w sieci pojawiły się krytyczne głosy wytykające jej niesprawiedliwą przewagę nad resztą stawki. Burzliwe dyskusje o tak zwanej "wygranej TikToka" ostatecznie jednak ucichły, ale zainteresowanie wokół utalentowanej influencerki błyskawicznie powróciło ze zdwojoną siłą. Stało się to w momencie, gdy Maria Jeleniewska oraz Kuba Nowosiński oficjalnie poinformowali o zakończeniu swojej kilkuletniej relacji.

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Rozpad ich wieloletniego związku odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych, a internauci błyskawicznie zaczęli snuć najróżniejsze plotki na temat obojga byłych partnerów. Znaczna część obserwatorów była wręcz przekonana, że byli zakochani celowo wymieniają się publicznymi złośliwościami. Kiedy w sieci pojawił się viralowy cover w wykonaniu jej byłego chłopaka, funkcjonującego w internecie jako Kubanowo, triumfatorka tanecznego show postanowiła kategorycznie zareagować na działania fanów. Mając wyraźnie dość ciągłego oznaczania jej pod muzycznymi wyczynami Nowosińskiego, opublikowała na TikToku krótki i stanowczy komunikat: "zaraz was zacznę blokować".

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Influencerka podkochuje się w Tomaszu Fornalu? Internauci szukają dowodów

Obecnie uwaga wirtualnej społeczności skupia się na zupełnie nowym etapie w życiu prywatnym słynnej influencerki. Fani prowadzą ożywione dyskusje na temat tego, kim może być tajemniczy mężczyzna, który wpadł w oko posiadaczce prestiżowej Kryształowej Kuli. Internetowe spekulacje szybko nabrały tempa i wskazują bezpośrednio na niezwykle popularnego polskiego siatkarza. Mowa o sportowcu, który niedawno wrócił do ojczyzny po zakończeniu zagranicznego kontraktu i ponownie zamieszkał w Polsce, a jest nim nikt inny jak sam Tomasz Fornal.

Utytułowany siatkarz postanowił wykorzystać popularny w sieci cover autorstwa Kubanowo, dodając go jako tło do jednego ze swoich filmików. Maria Jeleniewska, która jeszcze niedawno nie chciała mieć nic wspólnego z twórczością swojego byłego partnera, tym razem z pełnym sarkazmem zostawiła pod filmem wymowny komentarz: "świetny gust muzyczny". Odpowiedź sportowca nadeszła błyskawicznie, a jego riposta brzmiała: "gust muzyczny to odważne określenie", co wystarczyło, aby internauci rozpoczęli wnikliwe, wirtualne śledztwo dotyczące tej dwójki.

Internetowi detektywi natychmiast rozpoczęli skrupulatną analizę profili społecznościowych, zauważając, że Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal wymieniają się polubieniami pod zdjęciami na Instagramie. Ogień spekulacji podsyciła dodatkowo sama influencerka, która publicznie wyznała, że jej "crush" jest blondynem. Czas pokaże, czy na naszych oczach faktycznie rodzi się relacja romantyczna, czy może oboje są po prostu dobrze dogadującymi się, zakumplowanymi singlami.

Sonda Czy Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal pasują do siebie? Tak, byliby świetną parą! Nie, to dwa różne światy! Nie wiem / Nie interesuje mnie to